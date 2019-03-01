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01.03.2019
Военное обозрение

Эксперт: Россия стремится к военному информационному доминированию

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Сотрудники американской компании The Strategy Bridge, специализирующейся на информационной безопасности в военной сфере, заинтересовались нынешней военной доктриной России.

Источник изображения: https://ru.wikipedia.org

По словам авторов, военное ведомство РФ делает ставку на информационное доминирование над предполагаемым противником. При этом информационное противостояние делится на две категории: психологическую и техническую.

Первая категория, по их мнению, направлена на подрыв идеологической установки врага и достижение морального превосходства над ним. Для этого используются, в том числе СМИ и соцсети.

Технологическая сторона противостояния включает в себя использование любых платформ и технологий для защиты своей информации, а также для сбора и использования информации противника.

Для завоевания превосходства в информационном пространстве Россия применяет такие новейшие технологии, как искусственный интеллект и машинное обучение,

говорится в материале.

Важным источником информации для военных являются беспилотники. В основном они используются для разведки и целенаведения. Так, БЛА "Форпост" не так давно прошел тестирование в качестве платформы, помогающей прицеливаться кораблям, вооруженным крылатыми ракетами "Калибр" и "Яхонт", пишет эксперт.

Он отмечает, что за время операции в Сирии беспилотники совершили не менее 23 тыс. боевых вылетов, отработав в воздухе около 140 тыс. часов.

Кроме того, Россия модернизирует самолеты-разведчики А-50 и разрабатывает А-100 с более совершенным оборудованием.

Не осталась без внимания и система управления тактического звена "Созвездие", которая, по данным автора, в скором времени будет внедрена в сухопутные войска. Она управляет боем, координируя работу 11 подсистем, в том числе артиллерии, ПВО, средств РЭБ и т.д.

Но набольшего прогресса Вооруженные силы РФ добились в сфере радиоэлектронной борьбы. За последние годы разработаны и произведены десятки систем РЭБ, способных подавлять наземные, воздушные и космические средства связи.

В качестве примера автор приводит комплекс РЭБ "Палантин", поступивший на вооружение войск Западного военного округа.

Этот комплекс предназначен не только для радиоэлектронного подавления, но и для разведки. Он также способен объединять в сеть другие средства РЭБ,

говорится в статье.

Учитывая фундаментальное значение, которое российское руководство придает информационному доминированию, оно продолжит разрабатывать и применять новые технологии в этой области. И это грозит значительными проблемами для США и их союзников, заключает эксперт.

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
США
Продукция
А-100 ДЛРО
А-50 ДЛРО
Палантин РЭБ
Форпост БЛА
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