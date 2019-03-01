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01.03.2019
ТАСС

Роскосмос опубликовал номер, по которому можно сообщить о нарушениях на производстве

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Стенд Роскосмоса
Стенд Роскосмоса.
Источник изображения: www.roscosmos.ru

В госкорпорации отметили, что это сделано "в рамках работы по повышению качества и контроля за выпускаемой продукцией"

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Госкорпорация "Роскосмос" на официальном сайте опубликовала номер телефона доверия, по которому можно сообщить о технологических нарушениях при производстве ракетной техники.

"Телефон доверия: +7 (495) 631-85-00 для сообщений о нарушениях технологий изготовления продукции в организациях госкорпорации "Роскосмос", - написано на сайте.

В Роскосмосе пояснили, что номер телефона доверия был опубликован на сайте "в рамках работы по повышению качества и контроля за выпускаемой продукцией".

Ранее нарушении технологии производства неоднократно приводило к авариям и нештатным ситуациям. В частности, в октябре 2018 года произошел аварийный пилотируемый запуск корабля "Союз МС-10". Авария произошла в результате удара одного из боковых блоков первой ступени во вторую ступень носителя на этапе разделения ступеней. У блока не сработала система увода в сторону от ракеты из-за согнутого во время сборки на Байконуре соответствующего датчика.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Проекты
Байконур
Союз ПКК
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