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01.03.2019
WarSpot

Boeing показал "беспилотный истребитель"

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Источник изображения: warspot.ru

Разговоры о ведомых беспилотниках для истребителей становятся реальностью. Вчера, 27 февраля, на выставке Australian International Airshow компания Boeing Defense Australia презентовала разработку под названием Airpower Teaming System.

Беспилотник Boeing Airpower Teaming System (BATS) некоторые СМИ уже успели назвать "беспилотным F-35". В Boeing указывают, что это крупнейший проект корпорации за пределами США: разработка ведётся по заказу Минобороны Австралии, вложившего в проект $29 млн.

Проморолик беспилотника BATS

BATS представляет собой почти 12-метровый летательный аппарат, способный действовать автономно или под управлением оператора. При этом управление может осуществляться как с наземной станции управления, так и экипажем пилотируемого самолёта. В Минобороны Австралии называют новую разработку "щитом для более дорогих пилотируемых самолётов".

По словам разработчиков, опытный образец BATS совершит первый полёт уже в следующем году, а всего в рамках опытной эксплуатации планируется сборка трёх действующих прототипов. Беспилотник должен поступить на вооружение ВВС Австралии, а также будет поставляться на экспорт.

Рендер беспилотника BATS.

Источник изображения: boeing.com

В Boeing указывают, что BATS построен с применением технологий снижения радиолокационной заметности (стелс) и может нести вооружение. Беспилотник можно будет использовать в классическом варианте (с управлением с наземной станции) и в качестве ведомого, когда контроль над одним или несколькими BATS будет осуществляться с военного самолёта. Заявленная дальность полёта составляет 2000 миль.

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Страны
Австpалия
США
Компании
Boeing
Проекты
БПЛА
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