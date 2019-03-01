Путин осмотрел образцы нового российского вооружения

В частности, президента заинтересовал электрошокер-пистолет с пятью зарядами, который выстреливает на расстояние до шести метров

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин перед коллегией МВД осмотрел перспективные российские образцы оружия.

Небольшую выставку устроили в здании МВД в Москве на Житной улице, где в четверг проходит коллегия ведомства. Интерес главы государства вызвал, в частности, электрошокер-пистолет с пятью зарядами, который выстреливает на расстояние до шести метров и затем поражает злоумышленника электрическим зарядом. Путин взял образец в руки и осмотрел его.

Еще одной заинтересовавшей Путина новинкой стал перспективный образец нового армейского пистолета. Оружие, как сообщили журналистам, уже прошло государственные испытания.

Также президент осмотрел стенд подразделений конной и туристической полиции, где поговорил с женщинами, служащими в соответствующих подразделениях. "Вы из конной полиции?" - спросил он у девушек в форме, а те в ответ пригласили его приехать и посмотреть, как они несут службу.