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01.03.2019
ТАСС

Путин осмотрел образцы нового российского вооружения

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В.В. Путин. Источник: gurkhan.blogspot.com.

В частности, президента заинтересовал электрошокер-пистолет с пятью зарядами, который выстреливает на расстояние до шести метров

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин перед коллегией МВД осмотрел перспективные российские образцы оружия.

Небольшую выставку устроили в здании МВД в Москве на Житной улице, где в четверг проходит коллегия ведомства. Интерес главы государства вызвал, в частности, электрошокер-пистолет с пятью зарядами, который выстреливает на расстояние до шести метров и затем поражает злоумышленника электрическим зарядом. Путин взял образец в руки и осмотрел его.

Еще одной заинтересовавшей Путина новинкой стал перспективный образец нового армейского пистолета. Оружие, как сообщили журналистам, уже прошло государственные испытания.

Также президент осмотрел стенд подразделений конной и туристической полиции, где поговорил с женщинами, служащими в соответствующих подразделениях. "Вы из конной полиции?" - спросил он у девушек в форме, а те в ответ пригласили его приехать и посмотреть, как они несут службу.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
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