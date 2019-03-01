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01.03.2019
Российская газета

Беспилотники Росгвардии научат считывать лица и номера машин

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Источник изображения: iStock

Беспилотные летательные аппараты Росгвардии будут оборудоваться новейшими, более совершенными системами видеонаблюдения, которые смогут распознавать лица и номерные знаки на автомобилях.

Глава авиации ведомства генерал-лейтенант Александр Афиногентов рассказал, что нынешние оптико-электронные системы, установленные на беспилотниках и комплексах высотного наблюдения, уже не отвечают требованиям времени. Поэтому по госпрограмме вооружения эти системы будут модернизироваться. Такая аппаратура в основном используется в подразделениях спецназначения. Эти же функции могут появиться на комплексах высотного наблюдения, добавил Афиногентов, назвав эту задачу очень важной.

Кроме того, по словам генерала Афиногентова, планируется заменить вертолеты Ми-24 на более новые Ми-35. Напомним, Росгвардия сегодня располагает около шестью десятками самолетов и вертолетов. Есть транспортные самолеты - Ил-76, Ту-154 и другие, которые перевозят личный состав и грузы. Из транспортных вертолетов - все модификации Ми-8, тяжелые Ми-26, они незаменимы в труднодоступных районах Сибири, Севера, Дальнего Востока, Северного Кавказа, когда необходимо доставить людей, эвакуировать больных и раненых, а то и поддержать бойцов огнем.

Широко применяются легкие вертолеты иностранного производства "Робинс" и "Еврокоптер", работающие, что называется, в тесной связке с подразделениями спецназа, угрозыском, ДПС и ППС. Их основная задача - транспортировка боевой группы к месту проведения спецоперации. Вертолет может взять на борт до 4 сотрудников с оружием и в полном снаряжении. Спецназовцы могут находиться не только внутри вертолета, но и снаружи.

Десантироваться можно по ситуации: после посадки машины или в режиме зависания над землей, по фалу или с использованием альпинистского снаряжения - вертолет для этого оборудуют всем необходимым.

Еще такой вертолет прикрывает группы с воздуха - на десантной платформе могут размещаться бойцы, вооруженные любым видом стрелкового оружия, вплоть до ручного пулемета. С вертолета можно вести не только огонь на подавление, но и точную стрельбу из снайперской винтовки.


Михаил Фалалеев

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