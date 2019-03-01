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01.03.2019
Российская газета

Российский танк Т-90М сравнили с израильским Merkava Mk.4

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Merkava Mk. 4.
Merkava Mk. 4.
Источник изображения: Israel Defense Forces / wikimedia.org

В СМИ появилось сравнение российского танка Т-90М и израильского Merkava Mk.4.


Как отмечает "Военное обозрение", подобное сравнение не совсем корректно, поскольку эти машины предназначены для решения разных задач. Т-90М разумнее использовать для ударного, а Mk.4 - для оборонительного боя. Тем не менее, по ряду характеристик израильский танк уступает российскому.

В качестве одной из главных проблем 70-тонного Merkava Mk.4 в сравнении с Т-90М указывается большой вес машины и значительное давление гусениц на грунт. Это существенно усложняет использование танка в местности с мягкой почвой, а особенности конструкции Merkava ограничивают обзор механику-водителю. Также в публикации отмечается, что на Т-90М установлен более надежный двигатель, а российская система управления огнем "Калина" действует быстрее, чем израильский аналог.

Меркава имеет хорошее бронирование, но утяжеленная передняя часть машины и пружинная подвеска снижают скорострельность танка, поскольку во время ведения огня орудие наклоняется вниз. Кроме того у Merkava Mk.4 нет динамической защиты.

Немаловажным является и экономический фактор. Производство Т-90М обходится дешевле. При этом не требуются импортные детали. А вот в израильском танке 30 процентов комплектующих являются импортными.


Руслан Мельников

Права на данный материал принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Россия
Продукция
Merkava
Калина СУО
Т-90 "Владимир"
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