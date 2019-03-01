Военные гидрографы РФ получат малое судно и три больших катера для Арктики

Спуск на воду строящегося для Тихоокеанского флота на ОАО "Судостроительный завод им. Октябрьской революции" малого гидрографического судна "Александр Рогоцкий" проекта 19910. Благовещенск (Амурская область), 19.07.2018.

Гидрографы должны получить технику до 2022 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 февраля. /ТАСС/. Малое гидрографическое судно проекта 19910 и три гидрографических катера разных проектов, предназначенные для работы в Арктическом регионе, должны поступить в распоряжение российских военных гидрографов до 2022 года. Об этом рассказал в ходе своего выступления на конференции "День Арктики в Президентской библиотеке" начальник Управления навигации и океанографии Министерства обороны РФ, капитан 1-го ранга Сергей Травин.

"Продолжается работа по увеличению количества гидрографических судов и катеров для Арктического региона - в состав Северного флота включены два новых больших гидрографических катера проекта 19920. До 2022 года поступят малое гидрографическое судно проекта 19910 и три больших гидрографических катера различных проектов. Ведется работа по многофункциональному океанографическому исследовательскому судну усиленного ледового класса, которое планируется для работы в Арктике", - рассказал в ходе своего выступления Травин.

Также в своем выступлении он подвел итоги работы российских военных гидрографов в арктическом регионе за последние пять лет. За период с 2015 по 2017 год в ходе походов к архипелагам Северная Земля и Земля Франца-Иосифа открыты и описаны 36 новых географических объектов. Получены материалы для пополнения банка гидрографических данных и создания государственных навигационных карт и руководств для плавания.

В 2018 году гидрографы провели комплексную экспедицию на Северную Землю. Были проведены гидрографические исследования, топографическая разведка, собраны сведения для корректировки карт и руководств для плавания.

"В ходе исследований на судне "Горизонт" выполнены гидрографические работы в районе архипелагов Северная земля и Новая земля, островов Визе и Яя. Результаты исследований изучаются гидрографами", - заключил Травин.

Новые гидрографические корабли

Малые гидрографические суда проекта 19910 - серия судов специальной постройки для нужд гидрографической службы ВМФ ВС России. Основные задачи: постановка и снятие навигационных морских буев и вех всех типов, обслуживание (осмотр, перезарядка и ремонт) береговых и плавучих средств навигационного оборудования, перевозка различных грузов для обеспечения работ береговых гидрографических подразделений на необорудованном побережье.

Большие гидрографические катера (БГК) проекта 19920 "Баклан" разработаны в городе Нижний Новгород на ОАО "Конструкторское бюро "Вымпел" для замены и расширения возможностей устаревших БГК Гидрографической службы в рядах военно-морского флота РФ. Катера служат для обеспечения боевой и повседневной деятельности кораблей, частей береговых войск, военно-морских баз и полигонов.