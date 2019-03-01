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01.03.2019
ТАСС

Новейшее гидрографическое судно заложили на заводе в Благовещенске

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Малое гидрографическое судно проекта 19910 «Александр Рогоцкий»
Строящееся на ОАО «Судостроительный завод имени Октябрьской революции» для ВМФ России малое гидрографическое судно проекта 19910 «Александр Рогоцкий» после спуска на воду. Благовещенск,, 19.07.2018.
Источник изображения: ОАО «Судостроительный завод имени Октябрьской революции»

Работать над ним будут порядка 100 сотрудников на протяжении двух лет

БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 февраля. /ТАСС/. Большой гидрографический катер, который будет оснащен современным оборудованием, заложили на судостроительном заводе имени Октябрьской революции в Благовещенске, сообщается в четверг на сайте правительства Амурской области.

Ранее сообщалось, что в феврале на заводе заложат основной блок большого гидрографического катера, который построят водоизмещением в 350 тонн. Его заказчик - Тихоокеанский флот. На катере установят современное оборудование. Например, трехлучевой эхолот, благодаря которому можно изучать рельеф дна, а также навигационную систему, способную автоматически по заданным параметрам прокладывать курс для судна.

"Судно "Александр Анищенко" станет пятым гидрографическим катером, построенным на заводе в рамках заказа с 2009 по 2015 годы", - говорится в сообщении.

По словам генерального директора завода Вячеслава Попова, которые приводятся в сообщении, работать над катером будут порядка 100 сотрудников на протяжении двух лет.

Александр Анищенко, в честь которого назван катер, - известный гидрограф, посвятивший всю свою жизнь служению родине. В годы Великой Отечественной войны он воевал на Балтийском флоте.

Судостроительный завод им. Октябрьской революции - одно из старейших предприятий Приамурья. Здесь работает 500 человек. В 2018 году завод спустил на воду гидрографическое судно "Александр Рогоцкий" водоизмещением в 1,2 тыс. тонн, также построенное для Тихоокеанского флота.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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19910
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ТОФ
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