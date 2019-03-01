Для ВМФ РФ разрабатывается мишень-ловушка

Для российского флота создается подводный беспилотник, который будет способен имитировать магнитоакустические "портреты" подводных лодок различных классов и типов, сообщают Известия.

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В мирное время аппараты планируется использовать для тренировок противолодочных кораблей. В военное время они будут применяться для введения в заблуждение противника при прорыве противолодочных рубежей.

Новая роботизированная мишень-ловушка, обладающая большим запасом хода, будет совершать длительное маневрирование по заранее заданной программе. Беспилотник оснастят специальными датчиками и сенсорами, которые позволят заложить алгоритм для самостоятельного маневрирования.

При этом аппарат сможет имитировать кильватерную струю, отраженные акустические волны и другие маркеры, демаскирующие подлодку. Именно по ним противолодочные средства ищут субмарины противника.

Использование новых дронов в учениях избавит от необходимости снимать подлодки с боевого дежурства для имитации вражеских субмарин.

По словам бывшего начальника Главного штаба ВМФ Валентина Селиванова, такая мишень в мирное время является хорошим средством для тренировок. С ее помощью можно моделировать различные ситуации боевой обстановки, в том числе длительное слежение или, например, проверку экипажей противолодочных кораблей в дуэльной ситуации.

А в боевой обстановке имитаторы помех помогут российским подлодкам оторваться от слежения противолодочных сил противника, добавил эксперт.