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01.03.2019
Военное обозрение

В США решили оснастить F-22 и E-2D новыми навигационными комплексами

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Американская компания Northrop Grumman решила осуществить замену навигационной системы, используемой в ВВС США. Предлагается обновлённый вариант навигационного оборудования в рамках программы EGI-M. Речь идёт о новой системе навигации, позиционирования и синхронизации (PNT) в рамках контракта с военно-воздушными и военно-морскими силами США. Отмечается, что модернизация в первую очередь коснётся многоцелевых истребителей F-22, а также палубных самолётов дальнего радиолокационного обнаружения Grumman E-2D Hawkeye, относящимся к ВМС США.

Источник изображения: пресс-служба ВМС США

Вице-президент компании Northrop Grumman по навигационным системам Дин Эберт в интервью изданию Jane's сообщил, что замене будут подвергнуты комплексы LN251. По словам Эберта, эти системы навигации уже устарели и не отвечают современным потребностям боевой авиации.

Новая система EGI-M имеет не только возможности классического "навигатора", но и способна делиться картами с другими бортами, участвующими в миссии. Эти электронные карты становятся доступными каждому из самолётов, привлечённых к решению той или иной задачи. Также система, вероятнее всего, заменит навигационные комплексы LN260 на F-16.

Единственное, что вызывает определённые сложности, это отличие новой системы от "старых" в форм-факторе.

Сама новая система представлена модернизированными блоками LN300 (для F-22) и LN351 (для E-2D).

По словам Дина Эберта, новые системы позволят в итоге сэкономить средства именно из-за возможности использования данных сразу несколькими военными бортами. При этом сама модернизация обойдётся в 59 млн долларов.

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
E-2D
E2C
F-16
F-22
Компании
Northrop Grumman
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