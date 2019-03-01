В период с 20 по 24 февраля 2019 г. на территории авиабазы ВВС Индии Елаханка (Бангалор, штат Карнатака) проходила 12-я Международная авиакосмическая выставка Aero India 2019. Организаторами мероприятия выступили Министерство обороны Республики Индия и государственная авиастроительная корпорация Hindustan Aeronautics Limited. Участие приняли более 400 индийских и зарубежных компаний, а общее количество посетителей составило порядка 400 тыс. человек.

Стенд АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей" на выставке Aero India 2019 в Бангалоре, Индия (c) bmpd

Данная выставка проводится каждые два года с конца 1990-х. В нынешнем году был представлен новый логотип - индийский триколор с силуэтом легкого истребителя национальной разработки HAL Tejas и Колесом Ашоки по центру, что, по мнению организаторов, отражает дух "Новой Индии". Слоган мероприятия "The Runway to a Billion Opportunities" ("Взлетная полоса / путь к миллиарду возможностей") призван напомнить потенциальным инвесторам о привлекательности и ёмкости индийского рынка, в частности, планах по закупке 110 многоцелевых истребителей для ВВС страны, 111 вертолетов общего назначения для ВМС, а также гражданском сегменте - к середине 2020 гг. Индия может стать третьим крупнейшим в мире авиарынком.

Индия занимает второе место в мире по численности вооруженных сил (1,3 млн человек), стабильно входит в список ведущих импортеров вооружений, обеспечивает 3,7 % общемировых расходов на оборону. В ближайшие 5-7 лет правительство страны намерено потратить на модернизацию военной техники для всех видов вооруженных сил 130 млрд долл.

Логотип и слоган выставки Aero India 2019 (с) aeroindia.gov.in

Для России индийский рынок традиционно является одним из важнейших экспортных направлений. Военно-техническое сотрудничество между двумя странами имеет давнюю историю и носит уникальный характер с точки зрения объема поставок и развития совместных проектов. Общий портфель заказов Индии на российскую военную технику составляет 10 млрд долл.

"Россия реализует с Индией крупные и амбициозные проекты в высокотехнологичных сферах производства, которые постоянно обсуждаются на высшем уровне главами обоих государств. Наше сотрудничество полностью соответствует проводимой правительством Индии политике "Make in India". Фактически Россия стала первой страной, которая поддержала эту программу", - заявил генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев.

В рамках выставки Aero India 2019 на площади более 800 кв. м свою продукцию представили 39 российских организаций, в их числе АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей" в составе шести дочерних обществ: ПАО "Научно-производственное объединение "Алмаз" имени академика А.А. Расплетина", АО "Ижевский электромеханический завод "Купол", АО "Федеральный Научно-производственный центр "Нижегородский научно-исследовательский институт радиотехники", АО "Вятское машиностроительное предприятие "АВИТЕК", АО "Головное производственно-техническое предприятие "Гранит" и АО "Ульяновский механический завод".

На объединённом стенде Концерна были представлены модели, видеоролики и медиапрезентации о зенитных ракетных системах (ЗРС) и зенитных ракетных комплексах (ЗРК) большой, средней и малой дальности.

Модели зенитных ракетных комплексов АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей" на выставке Aero India 2019 (с) bmpd

Посетители выставки также имели возможность ознакомиться с боевыми средствами ЗРС С-400 "Триумф", "Антей-2500", С-300 ПМУ2 "Фаворит", ЗРК "Бук-М2Э", различными модификациями ЗРК "Тор", в том числе с боевыми машинами "Тор-М2Э" и "Тор-М2К", автономными боевыми модулями из состава "Тор-М2КМ".

Модели различных модификаций ЗРК "Тор" на выставке Aero India 2019 (с) bmpd

Кроме того, на стенде была представлена информация о ЗПРК "Тунгуска-М1", ЗРК "ОСА-АКМ1" и универсальном мишенно-тренировочном комплексе 9Ф6021Э "Адъютант".

Один из четырех типов мишеней универсального мишенно-тренировочного комплекса 9Ф6021Э "Адъютант" на выставке Aero India 2019 (с) bmpd

Особое место в единой экспозиции Концерна было отведено радиолокационным средствам контроля воздушного пространства. В виде моделей и видеопрезентаций были представлены многофункциональный РЛК 55Ж6МЕ, подвижная РЛС дежурного режима 55Ж6УМЕ, мобильные 1Л121Е и 1Л125Е, малогабаритная 1Л122-1Е и РТК Э-801Е.

В зоне представления моделей и информации о выпускаемой продукции гражданского назначения экспонировались доплеровский метеорологический радиолокатор "ДМРЛ-3" и радиолокационно-оптический комплекс обеспечения безопасности объектов и нейтрализации БПЛА "ROSC-1".

Часть стенда АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей" на выставке Aero India 2019 (с) bmpd

"Участие Концерна в Международной авиакосмической выставке направлено на укрепление имиджа надежного поставщика эксклюзивной оборонной продукции для российских Вооруженных сил, а также на расширение круга потенциальных заказчиков продукции среди стран Юго-Восточной Азии", - заявил заместитель генерального директора АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей" по внешнеэкономической деятельности Вячеслав Дзиркалн.

Он также отметил, что участие Концерна в выставке способствует демонстрации научно-технического и производственного потенциала холдинга в области разработки, изготовления, обслуживания, продления сроков эксплуатации, а также модернизации и утилизации выпускаемой продукции военного назначения.

В рамках выставки представители "Алмаз - Антея" провели ряд встреч и переговоров с потенциальными заказчиками. В первый день стенд Концерна посетила министр обороны Индии Нирмала Ситхараман, командующий 1-м армейским корпусом (I Corps) сухопутных войск Индии генерал-лейтенант Таранджит Сингх и военный атташе Индии в Москве бригадир Раджеш Пушкар.

Министр обороны Индии Нирмала Ситхараман принимает картину в подарок от АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей" на выставке Aero India 2019 (с) bmpd

Командующий 1-м армейским корпусом (I Corps) сухопутных войск Индии генерал-лейтенант Таранджит Сингх на стенде АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей" (с) bmpd

Военный атташе Индии в Москве бригадир Раджеш Пушкар на стенде АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей" (с) bmpd