Вооруженные силы Турции получат дополнительные винтовки MPT-76

ЦАМТО, 28 февраля. Директорат оборонной промышленности Турции (SSB) 25 февраля объявил в Twitter о приобретении дополнительно более 50 тыс. 7,62-мм штурмовых винтовок MPT-76 для Вооруженных сил Турции.

Как сообщает Jane's Defence Weekly, MPT-76 заменят устаревшие винтовки G3, произведенные по лицензии Heckler & Koch. Производство будет осуществлять Государственная корпорация механической и химической промышленности MKEK (Mechanical and Chemical Industry Corporation) в сотрудничестве с частной компаний Kale Kalip, которые совместно разработали винтовку.

Как сообщал ЦАМТО, разработка винтовки MPT-76 началась в 2007 году. Ее осуществляла MKEK в сотрудничестве с Kale Kalip. Исполнительный комитет оборонной промышленности Турции принял решение о серийном производстве винтовки в январе 2015 года.

SSM заключил с MKEK первый контракт на серийное производство 7,62-мм штурмовых винтовок MPT-76 для ВС Турции 2 июля 2015 года. Компания должна была изготовить 20 тыс. винтовок для Сухопутных войск, Военно-морских сил, а также Генерального командования жандармерии в 2018 году. Стоимость контракта составила около 80 млн. тур. лир (30 млн. долл.). Еще 15014 винтовок должна была произвести компания Kale Kalip в рамках подписанного в декабре 2015 года контракта. В феврале 2017 года SSM заключил контракт на поставку 10 тыс. винтовок MPT-76 для ВС Турции еще с одной турецкой компанией Sarsilmaz Silah Sanayi.

В общей сложности планируется произвести до 500 тыс. ед. MPT-76, преимущественно для ВС Турции, а также других силовых структур страны.

MPT-76 разработана под стандартный патрон НАТО калибра 7,62x51 мм. Длина штурмовой винтовки со сложенным 12-позиционным прикладом составляет 900 мм, масса – 4,18 кг, длина ствола – 406 мм, эффективная дальность стрельбы – 600 м. MPT-76 оснащена планкой Пикатинни, на которой могут крепиться прицелы различных типов.