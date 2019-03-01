Военнослужащие Северного флота установили 22 уникальных рекорда Вооруженных Сил

Подводный крейсер "Юрий Долгорукий", с которого производится запуск ракет "Булава" по полигону Кура.

ЦАМТО, 28 февраля. В 2018 году военнослужащие Северного флота в рамках выполнения задач боевой подготовки установили 22 уникальных достижения, официально зарегистрированных в Книге рекордов Вооруженных сил Российской Федерации.

Из них 13 принадлежат подводным силам флота.

В число наиболее важных достижений вошла залповая ракетная стрельба атомного подводного крейсера стратегического назначения "Юрий Долгорукий" из акватории Белого моря по полигону Кура на Камчатке 22 мая прошлого года. Экипаж корабля под командованием капитана 1 ранга Владимира Ширина впервые в истории ВМФ России совершил успешный пуск 4-х межконтинентальных баллистических ракет морского базирования "Булава" из подводного положения.

Пять рекордов установили воины Северного флота во время подготовки и участия в маневрах "Восток-2018", а также в ходе выполнения задач арктического похода. Зафиксировано достижение по переброске пункта управления объединенного стратегического командования Северного флота на расстояние более 9000 км. Отряд боевых кораблей Северного флота впервые прошел по Северному морскому пути от города Североморска до поселка Ванкарем на полуострове Чукотка и обратно. За одну навигацию в сложных ледовых условиях арктических морей было пройдено более 9900 морских миль.

В ходе комплексной арктической экспедиции военнослужащих Северного флота на архипелаг Новая Земля впервые в сложных климатических условиях был совершен рекордный марш на гусеничных тягачах ДТ-10П по маршруту п.Рогачево – бухта Савина (Карское море) – поселок Малые Кармакулы – поселок Северный и обратно общей протяженностью 960 км, а также проведена самая длительная радиохимическая разведка в Арктике.

Два рекорда были поставлены специалистами управления поисковых и аварийно-спасательных работ Северного флота при проведении тактико-специальных учений водолазов в Баренцевом море при работах по подъему со дна исторической военной техники.

Всех рекордсменов Северного флота поздравил командующий флотом. На состоявшемся Военном совете флота адмирал Николай Евменов вручил сертификаты об установленных рекордах Вооруженных сил России командующим объединениями, командирам соединений и начальникам органов военного управления Северного флота, чьи подчиненные достигли этих высоких показателей, сообщает пресс-служба СФ.