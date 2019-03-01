За что аборигены любят "Кука"

Визит Порошенко на американский эсминец подтверждает отсутствие украинского суверенитета

То, что Петр Порошенко наносит визит на американский эсминец "Дональд Кук", нарушая всяческие протокольные нормы, говорит о том, что Киев находится в зависимости как от США, так и от их союзников по НАТО. Подчиненное положение Украины отражается на всем, в том числе и на поведении президента.

Это, как я понимаю, вполне сознательный выбор нынешних киевских властей. Более того, ее представители представляют эту зависимость едва ли не как один из главных стратегических козырей: мол, мы сильны поддержкой американцев, которые нас опекают и патронируют. Потому при каждом удобном случае демонстрируется подтверждение этому. Да, это весьма ущербная черта, не свойственная суверенному государству, но Украина никогда таким и не была. Идея зависимости от кого-то просто пронизывает все политическое украинство. Вопрос лишь в том, кому кланяться. Избавились от зависимости от России, чтобы впасть в зависимость от США или еще кого-нибудь.

Поведение Порошенко понятно и с точки зрения сиюминутной: идет избирательная кампания, соответственно используется любой повод, чтобы продемонстрировать – действующего президента поддерживает все мировое сообщество, а главное – Соединенные Штаты Америки. Порошенко абсолютно безразлично, соответствует такое поведение дипломатическому этикету или нет. Может, он этого даже не понимает. И проблема в том, что этого сейчас не понимает и большая часть населения Украины.

Да, не пристало главе суверенного государства агитировать за себя с борта иностранного судна, но чтобы это осознать, нужно иметь немножко другие мозги и взгляд на вещи. Приходится констатировать, что подобное поведение лидера страны не вызывает недопонимания у избирателей, поскольку они просто не имеют в головах объективной картины происходящего и не представляют, а что же это такое вообще – суверенная государственность и как она должна выглядеть. Единственная схема, которая над всем довлеет – лишь бы не Россия, против России.

Наши эксперты давно говорят, что украинское государство в значительной степени искусственное, оно таким было изначально и по сию пору наполнено не фальшивым содержанием. Но нам приходится иметь с этим дело, поскольку другой Украины на данный момент не существует.

Сергей Михеев, политолог

Газета "Военно-промышленный курьер",