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01.03.2019
Военное обозрение

Показ Су-57 на салоне в Ле-Бурже пока не планируется

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Демонстрация российского истребителя 5-го поколения на Международном салоне в Ле-Бурже пока не планируется, передает РИА Новости сообщение источника в сфере военно-технического сотрудничества.

Источник изображения: https://www.bsigroup.ru

Ранее администрация салона на своей странице в "Фейсбуке" анонсировала возможное участие в выставке российского истребителя Су-57.

Участие в Ле-Бурже самолета Су-57 пока не планируется,

сказал агентству собеседник.

В начале февраля один из источников в Федеральной службе по ВТС рассказал, что в этом году Россия примет участие в Международном авиакосмическом салоне, который пройдет во Франции, однако в национальной экспозиции будет представлена продукция лишь гражданского и двойного назначения.

Напомним, авиасалон в Ле-Бурже на сегодняшний день является одним из самых престижных мероприятий в мире. Каждые два года не нем представляют свою продукция крупнейшие мировые корпорации, работающие в сфере самолето- и двигателестроения, космической и оборонной техники. В этом году выставка состоится во второй половине июня.

Су-57 – российский истребитель 5 поколения, предназначен для поражения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Впервые поднялся в воздух в 2010 году. Контракт на поставку самолета в войска подписан в 2018 году. В текущем году российское военное ведомство получит первый серийный истребитель.

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Страны
Россия
Франция
Продукция
ПАК ФА
Проекты
Истребитель 5 поколения
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