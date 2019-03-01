Войти
01.03.2019
Военное обозрение

Генпрокурор Украины назвал контрабанду приемлемой в военное время

285
0
-1

Украинский генпрокурор Юрий Луценко фактически одобрил контрабанду комплектующих для "Укроборонпрома", назвав её приемлемой в условиях "военного времени, когда существует дефицит узлов и запчастей для военной техники". Об этом он написал на своей страничке в Facebook.

Источник изображения: http://morozov.com.ua

Вместе с тем он считает неприемлемой и аморальной наживу на таком виде деятельности. Луценко утверждает, что для него, как высшего должностного лица Украины, не имеет никакого значения, "кто и под чьими флагами это делает".

По всей видимости, у украинского генпрокурора искаженное понимание слова "контрабанда", если он не связывает его с незаконной наживой на незаконной продаже. Это лишний раз говорит об уровне компетентности представителей киевского режима.

Луценко также сообщил, что генеральная прокуратура практически завершила проверку деятельности контрагентов, которые имеют непосредственное отношение к поставке на оборонные предприятия Украины деталей российского производства. По результатам этой проверки будут объявлены подозреваемые, а дела направлены в суд.

Напомним, что 25 февраля в украинской программе "Наші гроші" журналисты сообщили о том, что первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олег Гладковский и его сын причастны к коррупционным схемам в оборонном комплексе. В журналистском расследовании говорится о том, что они поставляли контрабандные российские детали для оборонных предприятий "Укроборонпрома".

Сам Гладковский отрицает свою причастность к этим махинациям. Он называет себя жертвой провокаций и связывает выход расследования с предвыборной кампанией на Украине.

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Компании
Укроборонпром
Похожие новости
29.08.2016
Новые испытания на Украине корректируемой ракеты "Вільха" для РСЗО "Смерч"
09.02.2015
«Укроборонпром» разрабатывает программу реформирования ОПК Украины, рассчитанную на 5 лет
25.06.2014
Проблемы оборонного импортозамещения средней полосы
09.01.2014
Злоключения украинских БТРов в Ираке
31.10.2013
Завод «Фиолент» осваивает производство перспективной навигационной техники
03.06.2013
Украина стала победителем тендера Минобороны Хорватии на ремонт вертолетов
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 01.03 11:43
  • 1
Летящий над Россией "Буревестник" окажется радиоактивным
  • 01.03 11:41
  • 19
Появилось видео нового боевого робота РФ
  • 01.03 11:30
  • 3
Правительство РФ решило внести в Думу законопроект, стимулирующий производство оборонными заводами гражданской продукции
  • 01.03 10:58
  • 41
Борисов назвал причину замедления роста экспорта российского вооружения
  • 01.03 10:55
  • 13
СМИ сообщили о массовом уходе лётчиков из ВКС РФ
  • 01.03 10:43
  • 1
"Циркону" не страшна ни одна ПВО
  • 01.03 10:37
  • 2
"Умные" бомбы из Израиля "заблудились" в Пакистане
  • 01.03 09:24
  • 1
ПТРК Nag сам находит цель: Индия обладает оружием, которого нет у России
  • 01.03 09:04
  • 1
В проблемах российского МС-21 обвинили Японию
  • 01.03 08:58
  • 1
Россия подтвердила перенос выпуска МС-21 из-за санкций США
  • 01.03 08:25
  • 3
Опрос: большинство американцев считают Россию "критической угрозой"
  • 01.03 08:08
  • 13
Военный летчик: неважно, сколько Су-57 на первом этапе поступит в ВКС
  • 01.03 07:14
  • 1
Размышления о СR929: Почему Китай разрабатывает "короля воздуха" совместно с Россией? (Феникс, Китай)
  • 01.03 06:19
  • 7
Меркава Mk.4 против Т-90М - у кого больше шансов на превосходство
  • 01.03 03:17
  • 1
Украинским Т-84 и российским Т-90С спрогнозировали "настоящий боевой дебют"