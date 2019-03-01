Башни с крупнокалиберными пулеметами установили на МТ-ЛБ в Ираке

Иракские силовики продолжают проводить операции против боевиков запрещенной в России террористической группировки ИГИЛ. Недавно они организовали рейд в пограничной с Сирией провинции Анбар.

В Сети появились фотографии большой армейской колонны, в которой помимо средних танков Тип 69 китайского производства были замечены легкие бронированные гусеничные транспортеры МТ-ЛБ.

Интересной особенностью данных машин являются вращающиеся башни с установленными в них крупнокалиберными 14,5-мм пулеметами Владимирова КПВ. Модернизацию иракцы провели своими силами. Это позволило резко поднять огневую мощь. Такое оружие позволяет поражать цели на дистанции до двух километров. С расстояния в 500 метров оно легко подбивает бронетранспортеры и БМП.

В Ираке также встречаются бронемашины с четырехствольными ЗПУ-4 такого же калибра.

МТ-ЛБ во времена Саддама Хусейна были одними из самых распространенных средств транспортировки пехоты. В качестве бронетранспортеров они применялись во многих общевойсковых соединениях. Даже после значительных потерь, понесенных во время ирано-иракской войны, конфликтов 1991 и 2003 гг., у иракцев оставалось около 400 единиц такой техники.

В меру сил местные умельцы стараются улучшать их, усиливают защиту, повышают огневые возможности, монтируя различное вооружение.

Алексей Брусилов, Алексей Моисеев