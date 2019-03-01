Российская БМП-2 оказалась отлично приспособлена к войне в пустыне
Российские БМП-2 продолжают оставаться одними из самых распространенных среди машин такого класса в мире. Они состоят на вооружении в армиях более трех десятков стран, в том числе входящих в блок НАТО, и сейчас задействованы в нескольких военных конфликтах. Например, в Йемене.
Pro-Saudi Yemeni army units in #Harad #Hajjah #Yemen #YemenWar pic.twitter.com/100dht6cNj— Mohamed Mansour рџ‡Єрџ‡¬ (@Mansourtalk) 23 С„РµРІСЂР°Р»СЏ 2019 Рі.
Недавно в Сети появилось видео, где запечатлено применение этой БМП войсками, верными президенту Хади, в пустынной местности в районе Харад. Бронемашина вела огонь по противнику из своей 30-мм пушки.
Что любопытно, "двойка" действует в составе сил, вооруженных в основном пикапами с установленными на них крупнокалиберными пулеметами КПВ и НСТ. Обычно такие формирования избегают включения в свой состав тяжелой техники, она по своим скоростным и маневренным характеристикам проигрывает гораздо более легким автомобилям. Однако БМП-2, начинавшая свой боевой путь в пустынях и горах Афганистана, по своей проходимости и приспособленности к самым суровым условиям оставит позади любой колесный внедорожник.
Всего на вооружении йеменской армии к началу гражданской войны было около сотни боевых машин пехоты второго поколения. В настоящее время они сражаются по обе стороны фронта. В ходе этого ожесточенного конфликта потеряно всего несколько "двоек" - в результате применения ПТУР и ударов саудовской авиации.
Алексей Брусилов, Алексей Моисеев
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