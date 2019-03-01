Российская БМП-2 оказалась отлично приспособлена к войне в пустыне

Российские БМП-2 продолжают оставаться одними из самых распространенных среди машин такого класса в мире. Они состоят на вооружении в армиях более трех десятков стран, в том числе входящих в блок НАТО, и сейчас задействованы в нескольких военных конфликтах. Например, в Йемене.

Недавно в Сети появилось видео, где запечатлено применение этой БМП войсками, верными президенту Хади, в пустынной местности в районе Харад. Бронемашина вела огонь по противнику из своей 30-мм пушки.

Что любопытно, "двойка" действует в составе сил, вооруженных в основном пикапами с установленными на них крупнокалиберными пулеметами КПВ и НСТ. Обычно такие формирования избегают включения в свой состав тяжелой техники, она по своим скоростным и маневренным характеристикам проигрывает гораздо более легким автомобилям. Однако БМП-2, начинавшая свой боевой путь в пустынях и горах Афганистана, по своей проходимости и приспособленности к самым суровым условиям оставит позади любой колесный внедорожник.

Всего на вооружении йеменской армии к началу гражданской войны было около сотни боевых машин пехоты второго поколения. В настоящее время они сражаются по обе стороны фронта. В ходе этого ожесточенного конфликта потеряно всего несколько "двоек" - в результате применения ПТУР и ударов саудовской авиации.

Алексей Брусилов, Алексей Моисеев