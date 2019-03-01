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01.03.2019
Российская газета

Подъем затонувшего у Норвегии фрегата сняли на видео

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У берегов Норвегии гигантские плавкраны Gulliver и Rambiz после двухмесячного ожидания хорошей погоды подняли на поверхность фрегат Helge Ingstad, затонувший в ноябре 2018 года после столкновения с танкером. Видео уникальной операции появилось в сети.

Плавучие краны грузоподъемностью 4000 и 3700 тонн соответственно пришли на место работы в начале января, но начало подъем 39 раз откладывался из-за плохих метеоусловия - по норвежским нормам скорость ветра свыше метра в секунду и высота волн более 50 сантиметров являются неприемлемыми для спасательных работ такого рода. 6 февраля плавкраны отвели в Хонотаген, чтобы экипажи отдохнули от многодневного ожидания. 24 февраля техника вернулась к лежавшему на небольшой глубине фрегату и водолазы стали заводить под корпус Helge Ingstad паутину строп.

26 февраля в 6.20 по местному времени корабль приподняли на цепных стропах, привели на ровный киль и начали слив воды из корпуса. Однако метеорологи вновь выдали штормовое предупреждение, после чего руководство спасательной операцией приняло решение работы на месте прекратить, а фрегат прямо на весу отбуксировать вглубь Йельте-фьорда, где высокие берега уменьшат воздействие ветра и волн. Там операцию продолжат с места ее прерывания. Helge Ingstad постепенно поднимут до уровня ватерлинии, затем под корабль подведут погружную баржу. Она всплывет и если все пройдет нормально, баржу с фрегатом отбуксируют в Хоконсверн. Завершение операции намечено на 5 марта, пишет военный блогер.

Напомним, ранним утром 8 ноября возвращавшийся с учений НАТО норвежский фрегат столкнулся у побережья с танкером Sola TS. Helge Ingstad получил огромную пробоину в правом борту, пострадали семеро моряков. Экипаж покинул тонущий корабль, буксиры подтащили фрегат поближе к берегу. По предварительным данным, одной из причин аварии стало то обстоятельство, что  Helge Ingstad вошел в оживленные прибрежные воды "по-боевому", с выключенным транспондером. А малая радиолокационная заметность новейшего фрегата Королевских ВМС не позволила команде танкера своевременно его обнаружить.


Антон Валагин

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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