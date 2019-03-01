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01.03.2019
Военное обозрение

НАТО проведёт учение в Чёрном море

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С 1-го по 8 марта в Черном море будет проведено учение НАТО Poseidon-19, сообщает ТАСС со ссылкой на штаб ВМС Румынии.

Источник изображения: https://twitter.com

Согласно сообщению, в международных маневрах примут участие более 1100 военнослужащих. Они пройдут в территориальных водах Румынии и в международных водах в западной части Черного моря. Ответственность за организацию мероприятия возложена на румынские ВМС.

В учении должны быть задействованы 10 румынских кораблей и вспомогательных судов, а также по одному кораблю из Германии, Болгарии, Турции и Испании.

Воздушную часть учения обеспечат истребители МиГ-21, F-16 и вертолеты Puma Naval из состава румынских ВВС.

Основными целями маневров названы "укрепление взаимодействия между экипажами в международном аспекте", а также проверка боеспособности румынских кораблей, предоставленных в распоряжение Североатлантического альянса.

Между тем Шестой флот ВМС США сообщил об оставлении эсминцем "Дональд Кук" (DDG75) порта Одессы.

В пресс-службе флота отметили, что визит "Дональда Кука" в украинский порт был запланирован "в рамках постоянного присутствия" американских кораблей в Черном море и поддержки региональных партнеров и союзников по альянсу.

Напомним, эсминец "Дональд Кук" находится в Черном море с 19 февраля. Корабль несет до 56 крылатых ракет "Томагавк". Оснащен системой ПРО "Иджис".

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Страны
Болгария
Германия
Испания
Румыния
США
Турция
Украина
Продукция
Arleigh Burke
BGM-109 Tomahawk
F-16
Иджис
МиГ-21
Проекты
NATO
Военные учения
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