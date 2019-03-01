Танк с прицепом

Давняя идея шведских конструкторов находит воплощение в России

В начале 80-х годов шведы в очередной раз удивили мир своим новым танком. Этой боевой машине посвящались публикации во многих военных изданиях, в частности, в газете "Красная звезда" в рубрике "Военно-техническое обозрение" появилась статья полковника-инженера В.Гришина "Сочлененный танк".

В ней писалось, что в Швеции проходят испытания два прототипа сочлененного танка ХХ20. Танк состоял из двух шарнирно соединенных между собой секций с активным гусеничным движителем. В передней секции – компактной и хорошо защищенной (вес 14 т) – размещен экипаж в составе трех человек. На ней в качающемся и поворотном лафете установлены вооружение и система управления огнем. Во второй секции (вес 11 т) находятся силовая установка с дизельным двигателем мощностью 600 л, с., топливные баки и автомат заряжания пушки.

Между собой секции танка связаны двумя телескопическими гидравлическими цилиндрами, с помощью которых взаимное положение секций может меняться как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскостях в пределах сектора, равного 34 градусам.

Благодаря такому конструктивному решению, танк способен преодолевать различные препятствия, в том числе и высокие (до 1,7 м) вертикальные стенки. Это достигнуто, прежде всего, возможностью подъема носовой части передней секции. При переброске танка по воздуху либо другими видами транспорта секции рассоединяются, на что затрачивается немного времени.

Но, как известно, дальше испытаний дело не продвинулось, и этот танк так и остался опытным образцом. В России такая конструкция обрела жизнь.

Танк Уланова

У нас горячим сторонником создания сочлененного танка стал кандидат технических наук Рэм Уланов. Правда, в отличие от шведского ХХ-20, он видел российский сочлененный в весовой категории основного боевого танка. По его мнению, предложенная им конструкция машины полностью вписывается в существующую технологию и состояние заводов, выпускающих танки. Танк Уланова должен был быть вооружен 152-мм орудием с механизмом заряжания на 20 выстрелов.

Причем, снаряды должны были находиться в обоих секциях машины. В машине применена дизель-генераторная установка, состоящая из двух спаренных V-образных двигателей (то есть, было возможно применение как В-46 мощностью 780 л.с, так и В-92С2 в одну тыс. л.с).

"Вестник - РМ" в свое время сообщал, что в начале 1999 года с целью выявления новых ходовых качеств сочлененного гусеничного шасси автором была изготовлена и испытана действующая модель в 1/7 натуральной величины.

"Волгоградский танк"

Конструкторы "Волгоградской машиностроительной компании ВгТЗ" также продумывали вариант компоновки сочлененного танка. Их легкий танк представлял собой две секции, в передней трехопорной на борт секции должен был располагаться двигатель с гидромеханической коробкой передач, другие механизмы трансмиссии, а также отделение управления механика-водителя.

Во второй секции, уже с четырьмя катками на борт, расположено боевое отделение, которое по внешнему виду напоминало то, что реально существует на противотанковой самоходке 2С25 "Спрут СД". Кроме отличной проходимости по суше машина должна была прекрасно плавать при помощи водометного движителя.

Екатеринбургское САУ

Еще одной интересной машиной является 152-мм САУ, разработанная во ФГУП "Уральский завод транспортного машиностроения". В боевом корпусе этой САУ должно было устанавливаться основное вооружение и боекомплект, системы управления огнем, а в переднем рабочем находились члены экипажа и вспомогательное вооружение.

Самое интересное, что оба корпуса обладают возможностью двигаться самостоятельно, так как даже необитаемый боевой корпус имеет возможность управляться при помощи резервного отделения управления.

Боевая машина для арктических бригад

Несколько лет назад во время одного из показов военной техники в подмосковных Бронницах была презентована так называемая унифицированная межвидовая двухзвенная гусеничная платформа, создаваемая в ходе опытно-констукторских разработок "Арктика". Головным исполнителем данной темы является ОАО НПК "Уралвагонзавод".

Машина получила бронированный корпус с противоминной защитой, бортовую информационно-управляющую систему. Силовая установка - модульного типа, что существенно облегчит ремонт и эксплуатацию техники. Ходовая часть с повышенным уровнем противоминной защиты.

В качестве базового шасси использован бронированный траспортер-тягач ДТ-4ПБ с выносным пулеметным вооружением. На нем установили модуль вооружения, хорошо зарекомендовавший себя на боевой машине поддержки танков БМПТ "Терминатор".

Данная боевая машина должна быть принята на вооружение в нынешнем году.

Газета "Военно-промышленный курьер",