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01.03.2019
Известия.ru

NASA привлечет Украину к реализации лунных проектов

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/Thomas Lammeyer

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США интересуется вопросом привлечения предприятий Украины к реализации исследовательских проектов на Луне.

Об этом сообщило посольство Украины в США на своей странице в социальной сети Facebook. Возможное участие Украины в американских миссиях по исследованию естественного спутника Земли обсудили в ходе встречи посол страны в США Валерий Чалый и глава NASA Джим Брайденстайн.

"Джим Брайденстайн поблагодарил за поддержку Украиной космических инициатив NASA. Подчеркнул заинтересованность в привлечении украинских предприятий к реализации проектов в сфере исследования Луны", — говорится в сообщении посольства. Стороны обсудили вопросы сотрудничества в космосе, а также активизацию диалога в данной сфере.

Чалый и Брайденстайн в качестве примера украино-американского взаимодействия в космической сфере назвали проект "Антарес", добавляет "Федеральное агентство новостей".

22 февраля глава NASA Джим Брайденстайн поздравил Израиль с успешным запуском первого частного аппарата к Луне и назвал это "историческим" событием. Аппарат "Берешит" был запущен 21 февраля с военного космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) в 20:45 (04:45 мск) с помощью ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX.

 

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Страны
Израиль
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Продукция
Antares РН
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