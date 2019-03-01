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01.03.2019
ЦАМТО

В состав Тихоокеанского флота вошли сразу два рейдовых водолазных катера

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Катера РВК-1239 и РВК-1261
Два рейдовых водолазных катера РВК-1239 и РВК-1261.
Источник изображения: znt-yard.ru

ЦАМТО, 28 февраля. В состав поисково-спасательных сил Тихоокеанского флота 28 февраля приняты сразу два современных рейдовых водолазных катера проекта 23040.

Торжественные церемонии подъема флагов на новейших катерах прошли во Владивостоке и Фокино.

Суда, которые носят обозначения РВК-1239 и РВК-1261, построены на ОАО "Завод Нижегородский теплоход" и входят в серию катеров комплексного аварийно-спасательного назначения, строящихся по заказу Министерства обороны России. Эти специальные суда при относительно малом водоизмещении предназначены для обеспечения выполнения водолазных работ на глубинах до 60 м при волнении моря до трех баллов, поисковых, осмотровых и исследовательских работ с помощью штатного малогабаритного телеуправляемого необитаемого подводного аппарата и буксируемого гидролокатора. РВК оборудованы системой динамического позиционирования, тепловизором и барокамерой. Они также способны тушить пожары на кораблях и судах, плавучих и береговых объектах высотой до 30 м.

Начальник управления поисковых и аварийно-спасательных работ Тихоокеанского флота капитан 1 ранга Максим Алалыкин, поздравляя личный состав спасательного отряда ТОФ с пополнением, отметил, что эти суда существенно расширят возможности структурного подразделения по поиску и спасению на море и позволят решать более широкий спектр задач.

Ранее спасатели ТОФ получили современный модульный водолазный катер СМК-2177, который отлично себя показал при обеспечении подводных технических работ, в том числе связанных с обезвреживанием боеприпасов, обнаруженных на дне бухты Золотой Рог во Владивостоке, сообщает Отдел информационного обеспечения Приморского региона (г.Владивосток).

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