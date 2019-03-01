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01.03.2019
ТАСС

"Согаз" застрахует перевозку ракетной техники Центра им. М. В. Хруничева

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Цех "Центра Хруничева"
Цех "Центра Хруничева".
Источник изображения: Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

Соглашение будет действовать до февраля 2020 года

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Перевозка ракетно-космической техники и технологического оборудования Государственного космического научно-производственного центра им. М. В. Хруничева будет застрахована компанией "Согаз". Соглашение будет действовать до февраля 2020 года, сообщается в четверг на сайте предприятия.

"В рамках заключенного договора будут застрахованы перевозки ракетно-космической техники (ракет-носителей, разгонных блоков, космических аппаратов), наземного технологического оборудования технических и стартовых комплексов. Срок действия договора - до февраля 2020 года", - говорится в пресс-релизе.

Компании взаимодействуют с 2014 года. Центр им. М. В. Хруничева является разработчиком и изготовителем ракет-носителей "Протон", "Рокон", семейства "Ангара". Также предприятие производит разгонные блоки "Бриз" и другую технику.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
Ангара
Протон-(К)М
Компании
ГКНПЦ Хруничева
Проекты
2020-й год
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