"Согаз" застрахует перевозку ракетной техники Центра им. М. В. Хруничева

Соглашение будет действовать до февраля 2020 года

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Перевозка ракетно-космической техники и технологического оборудования Государственного космического научно-производственного центра им. М. В. Хруничева будет застрахована компанией "Согаз". Соглашение будет действовать до февраля 2020 года, сообщается в четверг на сайте предприятия.

"В рамках заключенного договора будут застрахованы перевозки ракетно-космической техники (ракет-носителей, разгонных блоков, космических аппаратов), наземного технологического оборудования технических и стартовых комплексов. Срок действия договора - до февраля 2020 года", - говорится в пресс-релизе.

Компании взаимодействуют с 2014 года. Центр им. М. В. Хруничева является разработчиком и изготовителем ракет-носителей "Протон", "Рокон", семейства "Ангара". Также предприятие производит разгонные блоки "Бриз" и другую технику.