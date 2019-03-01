Тихоокеанский флот принял на вооружение два новейших водолазных катера

28 февраля в состав поисково-спасательных сил Тихоокеанского флота ВМФ России приняты два современных рейдовых водолазных катера проекта 23040.

Как сообщили в Минобороны РФ, торжественные церемонии подъёма флагов на судах прошли во Владивостоке и Фокино.

В военном ведомстве пояснили, что эти специальные суда при относительно малом водоизмещении предназначены для обеспечения выполнения водолазных работ на глубинах до 60 метров при волнении моря до трех баллов, а также для поисковых, осмотровых и исследовательских работ с помощью штатного малогабаритного телеуправляемого необитаемого подводного аппарата и буксируемого гидролокатора.

Катера оборудованы системой динамического позиционирования, тепловизором и барокамерой. Они также способны тушить пожары на кораблях и судах, плавучих и береговых объектах высотой до 30 метров.