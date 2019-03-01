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01.03.2019
Военно-промышленный курьер

Немецкий депутат предложил отправить Порошенко под трибунал

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Источник изображения: vpk-news.ru

Депутат парламента Берлина Гуннар Линдеманн высказался за создание военного трибунала, под который предлагает отправить президента Украины Петра Порошенко за "военные преступления на Донбассе".

Об этом сообщает ДАН со ссылкой на слова немецкого политика, побывавшего в Донецкой и Луганской народных республиках.

Линдеманн добавил, что в состав трибунала должны войти высококвалифицированные юристы из всех стран Европы. На суде должны быть представлены документы, отражающие нарушения со стороны украинских властей в отношении жителей региона и военные преступления режима Порошенко.

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
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Страны
Германия
Украина
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