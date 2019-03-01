Индия и Пакистан: снова война?

С момента обретения независимости Индия и Пакистан воевали уже трижды, не считая многочисленных скоротечных конфликтов. Сейчас две страны, владеющие ядерным оружием, вновь на пороге большой войны.

26 февраля Индия нанесла авиаудар по пакистанской части спорной области Кашмир. Стороны по-разному оценивают результаты бомбардировки, при этом Пакистан оставил за собой право на ответный удар.

"Территория раздора". Источник изображения: bbc.com

Вчера, 27 февраля, информационное агентство Reuters сообщило о том, что ВВС Пакистана провели ответный удар, атаковав шесть целей на территории Индии. При этом Пакистан утверждает, что его авиация специально "атаковала" открытую местность на индийской территории, чтобы избежать жертв и разрушений. "Это не было возмездием в прямом смысле, это было сделано, чтобы показать, что у Пакистана есть потенциал, мы на это способны, но хотим быть ответственными, мы не хотим эскалации, мы не хотим войны", — заявил спикер пакистанских вооружённых сил генерал-майор Асиф Гафур.

В индийском военном ведомстве заявляют, что подняли авиацию на перехват пакистанских самолётов, которые намеревались ударить по военным объектам, и состоялся воздушный бой.

Минобороны Пакистана утверждает, что Индия потеряла два самолёта, а пакистанская авиация вернулась без потерь. При этом в плен был взят индийский пилот, самолёт которого упал на территории, подконтрольной Пакистану (изначально сообщалось о двух пилотах, потом официальная формулировка была изменена, и речь идёт об одном пленном).

Пленный пилот ВВС Индии. Источник изображения: reuters.com

Индийские чиновники сообщили, что в воздушное пространство страны вошли три пакистанских военных самолёта, но их перехватили и заставили его покинуть. Индия признаёт потерю одного МиГ-21, также указывая, что был сбит один пакистанский самолёт.

Позже в СМИ также были опубликованы снимки обломков вертолёта — по неофициальной информации, это Ми-17 индийских ВВС. В результате крушения погибли двое военных и один гражданский.

Обломки вертолёта Ми-17, разбившегося в Кашмире. Источник изображения: reuters.com

Воздушные столкновения сопровождались наземными боевыми действиями. В частности, Reuters сообщает, что стороны обменялись артиллерийскими ударами.