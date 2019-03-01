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01.03.2019
Российская газета

Фрегат "Адмирал Эссен" сменит в Средиземном море "Адмирала Макарова"

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Источник изображения: rg.ru

Боевой фрегат Черноморского флота "Адмирал Эссен", оснащенный ракетами большой дальности "Калибр-НК", вышел из пункта постоянного базирования в Севастополе и направился в Средиземное море.

Как сообщил начальник отдела информационного обеспечения ЧФ, капитан второго ранга Алексей Рулев, пройдя проливы Босфор и Дарданеллы, фрегат войдет в состав постоянной группировки кораблей ВМФ России в Средиземном море.

Там он сменит фрегат "Адмирал Макаров", который несет боевую службу в составе российского соединения с ноября 2018 года.

Рулев отметил, что готовясь к походу, экипаж "Адмирала Эссена" принял участие в корабельных учениях боевой подготовки.

Справка "РГ"

Сторожевые корабли "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров" - второй и третий фрегаты проекта 11356, построенные для Черноморского флота в Калининграде. Вооружены крылатыми ракетами "Калибр-НК", ракетным комплексом самообороны "Штиль-1," артиллерийской установкой А-190 калибра 100 миллиметров, зенитной артиллерией, реактивной бомбовой установкой, торпедами, также могут нести палубный вертолет Ка-27 или Ка-31. Водоизмещение фрегатов около четырех тысяч тонн, они развивают скорость 30 узлов, до 30 суток могут находиться в автономном плавании.


Юлия Крымова (Севастополь)

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Страны
Россия
Продукция
3М-54
Club-N
А-190
Ка-27
Ка-31
Проекты
1135 Буревестник
Военные учения
Калибр КР
ЧФ
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