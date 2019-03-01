МЧС РФ получило последний по контракту самолет-амфибию Бе-200ЧС

Переданный Министерству по чрезвычайным ситуациям России четвертый серийный самолет-амфибия Бе-200ЧС (серийный номер 03-06, регистрационный номер RF-31380) производства ПАО "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г.М. Бериева" по контракту 2011 года. Хабаровск, 06.04.2018.

Москва. 28 февраля. ИНТЕРФАКС - Министерству по чрезвычайным ситуациям РФ передан шестой серийный самолет-амфибия Бе-200ЧС, сообщили в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

"27 февраля Таганрогским авиационным научно-техническим комплексом (ТАНТК) им. Бериева" (входит в ОАК) передан министерству по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий РФ очередной серийный самолет-амфибия Бе-200ЧС (бортовой номер RF-31390, серийный номер 308)", - заявили в ОАК.

В корпорации отметили, что это шестая построенная в Таганроге машина в рамках государственного контракта и, в целом, 12-й самолет этого типа, поступивший в МЧС России.

По данным ОАК, новый Бе-200ЧС передан заказчику для эксплуатации в Хабаровском авиационно-спасательном центре МЧС РФ.

"Государственный контракт полностью выполнен", - подчеркнули в корпорации.

В компании добавили, что ТАНТК им. Бериева продолжает плановую сборку агрегатов самолетов-амфибий.

Как сообщалось, госконтракт от 25 мая 2011 года между ТАНТК им. Бериева и МЧС России предусматривает поставку шести самолетов-амфибий Бе-200ЧС.

Бе-200ЧС - многоцелевой самолет-амфибия, предназначенный для пожаротушения, оказания экстренной помощи в районах чрезвычайных бедствий, поиска и спасения на воде, санитарных и грузовых перевозок, а также мониторинга окружающей среды. Бе-200ЧС может взять на борт 12 тонн воды. За одну заправку топливом самолет способен сбросить на очаг пожара до 270 тонн воды.

ТАНТК им. Бериева является производителем самолетов-амфибий Бе-200ЧС и специальных авиационных комплексов для Минобороны РФ. На ТАНТК им. Бериева осуществляется ремонт и модернизация самолетов Ту-95МС Дальней авиации и противолодочных самолетов Ту-142 авиации ВМФ, самолетов комплекса радиолокационного дозора и наведения А-50/А-50У и создается новый комплекс радиолокационного дозора и наведения А-100.