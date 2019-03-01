Армия России начнет бутилировать воду

Инженерные войска России получат на вооружение комплекс доочистки и консервирования воды МККВ-1000. Благодаря нанотехнологиям установка может очищать даже воду, содержащую химические и радиоактивные загрязнения.

Перед тем как поступить в инженерно-саперное подразделение, дислоцированное в Муроме, комплекс МККВ-1000 прошел апробацию в Сирии.

Как сообщает Минобороны РФ, комплекс располагается на базовом шасси автомобиля КамАЗ-63501 с кузовом-фургоном. В сутки он очищает, опресняет и обеззараживает свыше 500 кубометров воды.

Затем вода разливается в специальные пластиковые бутылки в форме солдатской фляжки, чтобы военнослужащие могли переносить их на поясе в стандартных чехлах. Производительность комплекса составляет до 1000 бутылок в час. Срок хранения бутилированной воды составляет 12 месяцев.

Необходимо также отметить, что все процессы в МККВ-1000 автоматизированы. Комплекс производит анализ взятой из водоема воды и выбирает уровень очистки с помощью нанотехнологий и специальных мембран. При очистке воды наряду с ультра- и микрофильтрацией применяется ультрафиолетовое облучение, что позволяет избавиться от сильнодействующих ядовитых, радиоактивных веществ и бактериальных средств поражения.

Комплекс МККВ-1000 будет обеспечивать качественной питьевой водой не только воинские подразделения, но и применяться для снабжения населения в условиях техногенных аварий и катастроф.

Николай Грищенко