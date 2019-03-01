Дальнобойные "Кинжалы"

На разрушение Договора о РСМД Россия ответит с хирургической точностью

Соединенные Штаты приостановили участие в Договоре о запрещении ракет средней и меньшей дальности. Президент России Владимир Путин анонсировал ответные меры: создание новых систем вооружения, перераспределение целей на территории стран НАТО и Соединенных Штатов. Выступая с Посланием Федеральному собранию, глава государства назвал возможным нанесение ударов по центрам принятия решений.

Действия Соединенных Штатов и ответ России активно обсуждаются в СМИ и различными экспертами. Но пока до конца непонятно, как российская сторона технически ответит на разрушение ДРСМД.

Да, министр обороны Сергей Шойгу уже поставил задачу начать разработку новых систем вооружения. В частности, перенести на сушу крылатые ракеты "Калибр".

В состав каких соединений войдут новые ракетные комплексы? Какие боевые задачи, помимо удара по центрам принятия решений, они будут выполнять?

Не "Циркон", но "Кинжал"

Согласно букве Договора о РСМД и России, и США запрещено развивать наземные баллистические и крылатые ракеты с дальностью стрельбы от 500 до пяти тысяч километров. Поэтому когда Москва объявила об ответных мерах, эксперты заговорили именно о ракетных комплексах наземного базирования. Между тем российское военно-политическое руководство планирует разработать достаточно сложную систему, которая может обеспечить надежное и быстрое поражение критически важных целей противника: военных аэродромов, тех самых центров принятия решений, а также других объектов. В ее состав войдут как наземный, так и воздушный, и морской компоненты.

“ Будет создан универсальный ракетный комплекс, аналогичный "Искандеру-М", который сможет применять как гиперзвуковые, так и крылатые ракеты ”

В прошлом году мир узнал про "Авангард", "Кинжал", "Посейдон" и "Пересвет". Нынче Владимир Путин в ходе выступления перед парламентариями рассказал про гиперзвуковую противокорабельную ракету "Циркон", способную уничтожать не только корабли, но и наземные объекты. Кроме того, глава государства анонсировал активное строительство кораблей дальней морской зоны.

Также президент России отметил, что в войсках активно осваивают ракетный комплекс воздушного базирования "Кинжал". Чуть позже Минобороны выпустило официальное сообщение. Согласно данным МО РФ за последний год МиГ-31 с "Кинжалами" неоднократно выполняли патрулирование в Каспийском и Черном морях. В ходе учебно-боевых пусков "Кинжалы" в сложных метеоусловиях поразили цели размером с легковой автомобиль.

Ранее глава государства поставил задачу министру обороны разработать новые системы вооружения, которые должны стать ответом России на действия США. Как позже заявил на совещании Сергей Шойгу, определены два направления: сухопутная версия КРМБ "Калибр", а также создание и принятие на вооружение некой новой гиперзвуковой ракеты. Журналисты поспешили написать со ссылкой на неназванные источники, что это будет "Циркон". Но на селекторном совещании 5 февраля Сергей Шойгу отмечал: "Использование ракет морского и воздушного базирования в наземном исполнении позволит существенно сократить сроки производства нового ракетного оружия и объемы его финансирования".

Так что с большой долей вероятности речь идет о наземной версии ракеты "Кинжал". И в этом нет ничего фантастического. Можно предположить, что в свое время именно ДРСМД и заставил создать такую сложную связку: сверхзвуковой самолет-носитель, разгоняющий аэробаллистическую ракету. Теперь место самолета займут ускорители.

Что в итоге? Новая российская система поражения будет иметь три компонента. Морской – подводные лодки и корабли с гиперзвуковыми ракетами "Циркон", воздушный – комплекс "Кинжал", наземный – КР "Калибр" и новая гиперзвуковая ракета.

Лакомая цель

Главной ударной силой новой системы традиционно станут наземные комплексы. Многие эксперты идеализируют крылатые ракеты наземного базирования. Да, в 80-е они представляли серьезную угрозу. Их главные цели – стационарные объекты (штабы, пункты управления, склады), а также аэродромы, позиции радиотехнических войск и дальнобойных зенитно-ракетных систем. Но за 30 лет КР уже утратили ореол непобедимости. Как показывает опыт израильских авиаударов по Сирии, при наличии современных РЛС и комплексов "Панцирь" отбиться от крылатых ракет с минимальными потерями вполне возможно. Для гарантированного выведения из строя аэродрома, не прикрытого ПВО, потребуется не менее сотни КР. Это доказал удар ВМС США по авиабазе "Шайрат" весной 2017 года ("Томагавки" – российской армии"). Объект не был прикрыт "Панцирями". Но даже после попадания нескольких десятков "Томагавков" с аэродрома спустя сутки продолжали взлетать сирийские самолеты.

Современный конфликт развитых стран – это быстротекущие столкновения с мгновенным огневым поражением. Поэтому все ударные средства должны действовать в едином замысле и поражать наиболее важные цели на поле боя. Глупо думать, что ценные крылатые ракеты будут применяться по промышленным и социальным объектам – это не Первая или Вторая мировая война. Время продолжения возможного конфликта в Европе – всего несколько дней, и на разрушение инфраструктуры противника просто нет времени.

Важный момент, препятствующий активному использованию наземных КР, – их скорость. Чтобы поразить цель на дальности 4500–5000 километров, ракете требуется пять-шесть часов.

Поэтому более перспективной выглядит новая гиперзвуковая ракета наземного базирования, обеспечивающая поражение целей за считаные минуты. Учитывая особенности конструкции и режима полета, можно предположить, что удар по цели одной такой ракеты будет гораздо разрушительнее, чем попадание КР. Вполне резонно предположить, что российские конструкторы пойдут по проторенной дорожке: будет создан универсальный ракетный комплекс, аналогичный "Искандеру-М", который сможет применять как гиперзвуковые, так и крылатые ракеты.

Заменят ли новые комплексы "Искандеры"? Скорее всего нет, оба комплекса будут существовать, но на разных уровнях. "Искандеры" так и останутся в армейских бригадах, а новые дальнобойные комплексы будут сведены в ракетные бригады окружного (фронтового) подчинения.

Две главные проблемы нового дальнобойного ракетного комплекса (ДРК) – это стоимость ракет и развединформация для точного поражения целей. Общевойсковая армия не располагает разведывательными средствами для самостоятельного обнаружения целей на дальностях свыше 500 километров. Конечно, такие данные могут быть переданы вышестоящим командованием. Но командующему армией нужно вести бой в полосе своего объединения. А значит, ракетные комплексы должны поражать цели преимущественно в радиусе от 100 до 500 километров. В этом случае применение ДРК равносильно забиванию гвоздей микроскопом.

Какие задачи смогут решать фронтовые ракетные бригады ДРК? В первую очередь поражение аэродромов и арсеналов с высокоточным оружием. Во-вторых, пунктов управления, штабов. В-третьих, морских объектов – портов и перегрузочных терминалов.

Боевая работа бригад ДРК будет сложной. Это многочисленные пуски, длительные марши, перезарядка пусковых установок и новые ракетные удары. Нельзя забывать, что для противника такие соединения станут главной целью.

Дать по мозгам

Основную задачу морского компонента новой системы поражения описал Владимир Путин – удар по центрам принятия решений. Главное преимущество кораблей и подводных лодок – возможность скрытно подойти к берегам противника и нанести решительный удар. К сожалению, наземные ракетные бригады такой возможности лишены. Каждая такая воинская часть – это несколько десятков тяжелых пусковых установок, а также вспомогательный автомобильный транспорт. Отследить наземную ракетную бригаду с учетом современных средств воздушной и космической разведки несложно. Тем более что места дислокации воинских частей в мирное время хорошо известны.

В американской военной науке есть термин "прерывание цикла принятия решений". Это удар огневыми средствами по пунктам управления и системам связи, что не позволяет противнику своевременно принять решение на бой. Российские подводные лодки с гиперзвуковыми ракетами "Циркон" лучше всего подходят для решения таких задач. К примеру, АПЛ проекта "Ясень" смогут в угрожаемый период нанести внезапный удар по центрам управления и узлам связи на территории США или в странах НАТО. Такой шаг может предотвратить развитие конфликта либо обеспечить серьезное преимущество российской стороне.

Одновременно вступят в действие другие средства. К примеру, начнут боевую работу наземные ракетные бригады ДРК, которые также ударят по пунктам управления или узлам связи. В результате противник потеряет возможность к сопротивлению.

Авиационный компонент новой системы скорее всего станет средством качественного усиления ракетной группировки. Эскадрильи МиГ-31К можно будет оперативно развернуть в любом районе России и даже мира. Такой оперативностью не могут похвастаться ни сухопутные, ни морские ракетчики.

В зависимости от сложившейся задачи самолеты с комплексом "Кинжал" смогут уничтожать аэродромы и арсеналы противника или поражать его командные пункты.

Главное – новая российская глобальная система поражения является не средством агрессии, а наоборот. Она эффективна именно как средство предотвращения возможной войны. Ведь быстрый хирургический ракетный удар сможет остановить даже самые горячие головы от возможного продолжения конфликта, в том числе и с использованием ядерного оружия.

Павел Иванов

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 7 (770) за 26 февраля 2019 года