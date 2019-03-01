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01.03.2019
Российская газета

"Циркону" не страшна ни одна ПВО

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Испытания новой морской ракеты в России начались несколько лет назад.
Испытания новой морской ракеты в России начались несколько лет назад.
Источник изображения: РИА Новости www.ria.ru

ВМФ России готовится принять на вооружение новейшую гиперзвуковую противокорабельную крылатую ракету "Циркон".

В Послании Федеральному Собранию президент РФ Владимир Путин сообщил: она будет способна поражать наземные и надводные цели на дальности свыше 1 тысячи километров со скоростью около 9 "махов", то есть в разы превысит скорость звука. По словам президента, применение "Циркона" предусмотрено с морских носителей - серийных подводных кораблей и подводных лодок, в том числе уже произведенных и строящихся под ракетные комплексы высокоточного оружия "Калибр".

"Циркон" разработали "НПО машиностроения" (Реутов). Предполагается, что его морскими носителями станут как надводные корабли различных типов, так и современные, а также перспективные субмарины.

Тактико-технические характеристики "Циркона" по понятным причинам держат в секрете. По некоторым данным, ракета имеет длину от 8 до 10 метров. Также известно, что перспективный боеприпас под индексом 3М22 смогут запускать с помощью пусковых установок 3С14. В российском ВМФ их уже применяют для старта ракет "Калибр" и "Оникс". Иными словами, подобная унификация позволит оснащать "Цирконом" наши корабли и подлодки без затрат на переделку их стартовых устройств. Универсальность этого боеприпаса придаст совершенно новые боевые свойства и береговому ракетному комплексу "Бастион", который уже способен поражать как надводные, так и наземные цели.

Фото: Пресс-служба ВМФ РФ

По словам военного эксперта Константина Сивкова, принятие этой ракеты на вооружение приведет к резкому ослаблению роли авианосных сил США. Герой РФ кандидат технических наук контр-адмирал Всеволод Хмыров уверен, что наш флот, оснащенный "Цирконами", в случае реальной опасности сможет из Западной Атлантики и восточной части Тихого океана наносить удары по территории США. Причем атаки эти не сорвут никакие системы ПРО. По мнению адмирала, появление у России высокоточной крылатой ракеты с дальностью стрельбы более тысячи километров и летящей с гиперзвуковой скоростью в девять "махов" создаст угрозу не только ракетам средней дальности, размещенным в Европе, но и обеспечит уничтожение ключевых элементов системы управления - центров принятия решений, расположенных вне европейского континента. "Если учесть, что количество наших надводных и подводных средств, несущих боевую службу в Западной Атлантике и Восточной части Тихого океана, составит не менее двух-трех кораблей с примерно 40 "Цирконами" на борту на каждом направлении, то можно не сомневаться: указанные центры будут гарантированно поражены", - уточнил Хмыров.

Испытания новой морской ракеты начались в России несколько лет назад. Впервые ее отправили в небо с наземного стартового комплекса. Ориентировочную скорость "Циркона" тогда определяли в 5-6 "махов". Позже в СМИ появились сообщения о готовящихся испытаниях ракеты уже с морской платформы. За месяцы тестирования и доработок характеристики этого изделия удалось существенно улучшить. Два года назад "Циркон" уже в восемь раз превысил скорость звука, набрав в испытательном полете почти 9800 километров в час. Для сравнения: сейчас на вооружении ВМФ России стоят противокорабельные ракеты со скоростями максимум 2-2,5 "маха".

Кстати

"Мах" - это сколько?

"Махи" определяют скорость звука в воздухе. Поэтому численное значение зависит от состояния самого воздуха: давления, температуры, влажности. Около земной поверхности 1 "мах" приблизительно будет равен 340 м/с.

Властелин мировых глубин

Минобороны готово к принятию на вооружение необитаемых подводных аппаратов с ядерной силовой установкой "Посейдон". В ближайшее время ожидается спуск на воду первой подводной лодки - их носителя.

Этот аппарат уже назвали "торпедой апокалипсиса", что недалеко от истины. Глубина погружения его неизвестна, но она вполне может быть несколько километров. А вот максимальная скорость, как сообщали СМИ, превышает 200 км/час. При этом дальность подводного хода практически не ограничена. Это обеспечивает ядерный реактор на жидкометаллическом теплоносителе, который позволяет практически мгновенно по сравнению с классическими корабельными водо-водяными реакторами менять режимы работы.

В движении электронные системы "Посейдона" реагируют на излучения чужих сонаров, сам аппарат активно маневрирует. Если возникает угроза торпедной атаки, он почти мгновенно развивает скорость свыше 200 км/час и уходит от любой противолодочной торпеды.

"Посейдоны" способны самостоятельно находить и уничтожать вражеские подводные лодки, прежде всего ракетоносные. Также они могут, если оснащены ядерной боеголовкой, выводить из строя целую ударно-авианосную группу. А если снаряжены обычной многотонной боевой частью, гарантированно топить отдельный авианосец, как бы хорошо его не охраняли корабли сопровождения.

Автономная работа "Посейдона" практически неограниченна. Фото: Пресс-служба министерства обороны РФ


Юрий Гаврилов, Сергей Птичкин

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1 комментарий
№1
01.03.2019 10:43
Цитата
Также известно, что перспективный боеприпас под индексом 3М22 смогут запускать с помощью пусковых установок 3С14.

"Если учесть, что количество наших надводных и подводных средств, несущих боевую службу в Западной Атлантике и Восточной части Тихого океана, составит не менее двух-трех кораблей с примерно 40 "Цирконами" на борту..."
Возможность запуска из тех же ПУ вовсе не обязательно означает использование тех же ячеек что используют "Калибры" и "Ониксы". Вполне вероятно что вместо четырёх ячеек 3С14 под "Циркон" приходится использовать весь стакан ПУ. Так что БК выходит не 40 ракет, а гораздо меньше.
Подтверждением служит отсутствие заявлений о авиационных вариантах этих  ПКР. Вероятно для большинства тактических самолётов они слишком тяжелые. Либо всё же существуют, но известны под другим названием... "Кинжал" например.
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