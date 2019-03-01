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01.03.2019
Военное обозрение

ЦНИИточмаш создаёт новый снайперский комплекс "Уголёк" для Минобороны

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Новый снайперский комплекс на основе полуавтоматической винтовки под патрон калибра .308 и .338 Lapua Magnum разрабатывается в интересах российского Минобороны. Об сообщил в интервью "Известиям" генеральный директор ЦНИИточмаш Альберт Баков.

Источник изображения: Минобороны РФ

По словам Бакова, институт ведет разработку нового снайперского комплекса в интересах Минобороны России. Опытно-конструкторская работа (ОКР) по этой теме получила название "Уголек".

Идет работа над проектом "Уголек". Речь идет о создании снайперских комплексов для Минобороны - двух полуавтоматических снайперских винтовок. Мы разрабатываем винтовки двух калибров - .308 и .338 Lapua Magnum

- заявил гендиректор, добавив, что военное ведомство поставило жесткие условия - в винтовках не должно быть никаких импортных комплектующих.

Баков пояснил, что винтовки "Уголек" создаются для стрельбы на дальние дистанции, а не на замену снайперской винтовке Драгунова (СВД).

На тех дистанциях, где работает СВД - до 800 м - можно потратить несколько миллиардов, и ничего не сделать. СВД доведена до совершенства

- подчеркнул гендиректор.

В дальнейшем на основе армейских винтовок будут созданы охотничьи самозарядные винтовки под оба калибра - и .308, и .338 Lapua Magnum.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
СВД
Система поражения "Ратник"
Компании
Минoбороны РФ
ЦНИИТОЧМАШ
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