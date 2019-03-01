"Стерегущему" – головному кораблю серии корветов проекта 20380 – исполнилось 11 лет

ЦАМТО, 28 февраля. Экипаж корвета "Стерегущий" 27 февраля отметил 11-ю годовщину со дня поднятия на корабле Военно-морского флага.

В настоящее время экипаж готовится выйти в море для сдачи элементов курсовой задачи с выполнением артиллерийских стрельб и поиском подводной лодки условного противника в морских полигонах Балтийского флота.

Корвет "Стерегущий" был заложен 21 декабря 2001 года в Санкт-Петербурге на судостроительном заводе "Северная верфь". Корабль назвали в честь миноносца "Стерегущий", героически погибшего в неравном бою с превосходящими силами японцев 10 марта (26 февраля) 1904 года. 16 мая 2006 года он был спущен на воду и после успешного завершения государственных испытаний 27 февраля 2008 года корабль вошел в состав ВМФ России.

За время флотской службы корвет "Стерегущий" прошел более 100 тысяч морских миль. Корвет "Стерегущий" – участник Международных военно-морских салонов 2007, 2009 и 2011 гг. в г. Санкт-Петербурге. В 2009 году корвет "Стерегущий" участвовал в оперативно-стратегическом учении "Запад-2009", совместных учениях "ПАССЕКС" в Финском заливе с фрегатом "Beas" (Индия), совместных учениях с французским десантным кораблем "Мистраль". В 2013 году корвет "Стерегущий" выполнял задачи боевой службы и с неофициальным визитом посетил г.Стокгольм (Швеция) и г.Ден-Хелдер (Нидерланды). В июле 2013 года корвет "Стерегущий" принял участие в международном учении "ФРУКУС-2013", посетил г.Зебрюгге (Бельгия) с неофициальным визитом.

Корвет – участник российско-китайского военно-морского учения "Морское взаимодействие-2017", совместного стратегического учения "Запад-2017". Экипаж корвета неоднократно выполнял задачи дальних походов в Северной Атлантике и Северном море.

Справочно:

Проект корвета разработан в ОАО "Центральное морское конструкторское бюро "Алмаз". Корабль проекта 20380 предназначен для действий в ближней морской зоне и ведения борьбы с надводными кораблями и подводными лодками противника, а также для артиллерийской поддержки морского десанта в ходе морских десантных операций. При строительстве кораблей использовались технология "стелс". В частности, удалось значительно снизить радиолокационную заметность корабля за счет применения в качестве материала надстройки трудногорючих стеклопластиков со свойствами радиопоглощения, а также за счет архитектурной компоновки корпуса и надстройки. В настоящее время в боевой состав Балтийского флота входят еще три корвета данного проекта – "Сообразительный", "Бойкий" и "Стойкий", сообщает пресс-служба Западного военного округа.