Владимир Путин: власти продолжат работу по укреплению и развитию армии и флота

ЦАМТО, 28 февраля. Президент России Владимир Путин 27 февраля принял участие в торжественном вечере, посвященном Дню Сил специальных операций – структурного подразделения Вооруженных Сил России.

Ниже выступление В.Путина приведено в изложении пресс-службы Кремля.

"Мы будем последовательно продолжать работу по укреплению армии и флота. Шаги в этой сфере носят исключительно оборонительный характер и направлены на безусловное обеспечение безопасности России, защиту ее суверенитета и национальных интересов.

Сегодня юбилей создания ваших подразделений, и я очень рад возможности поздравить командование и весь личный состав Сил специальных операций с профессиональным праздником. Поздравляю вас!

И прежде всего, хочу поблагодарить вас, ваших боевых товарищей – поблагодарить за службу, доблесть, мужество и героизм, за блестящее, безукоризненное выполнение задач особой сложности и особой важности.

Конечно, сегодня невозможно не вспомнить и Великую Отечественную войну. В начале войны в связи с тем, как складывалась обстановка на фронте, потребовалось создание большого количества специальных подразделений.

Часто люди уходили на боевое задание и без глубокой должной подготовки, и без специального вооружения. И конечно, несли большие потери.

В одном из таких подразделений начинал войну и мой отец: 28 человек были переброшены за линию фронта; назад вернулись только четверо.

Но по мере того, как развивались боевые действия на фронтах Великой Отечественной войны, совершенствовались и методы работы наших специальных подразделений.

В годы войны они наносили разящие удары по врагу, уничтожали его штабы и коммуникации, добывали важнейшие разведданные.

Спецназовцы с честью сражались и побеждали во многих "горячих" точках. Образцом высочайшего профессионализма, смелости и дерзости, достойным учебников, стала и операция боевой группы в Афганистане, которая сумела захватить новейший по тем временам переносной зенитный ракетный комплекс "Стингер" и тем самым сохранить многие жизни наших летчиков, солдат, офицеров.

Среди участников той легендарной группы – Владимир Павлович Ковтун. Сегодня буду рад вручить ему заслуженную Звезду Героя Российской Федерации, а также наградить других отличившихся военнослужащих.

Подвиги, выучка ветеранов служат примером для нынешнего поколения бойцов Сил специальных операций. В сложнейших, нестандартных ситуациях вы действуете четко, не зная преград, демонстрируя силу справедливости и достоинства, выдержки и уверенности в правоте своего дела.

Пять лет назад, в эти дни, бойцы и командиры Сил специальных операций сделали все, чтобы сохранить мир в Крыму и Севастополе, защитить людей от насилия, от карателей, чтобы никто не помешал гражданам сделать свободный, самостоятельный выбор на историческом референдуме.

Силы специальных операций всегда на передовой, там, где труднее всего. Именно так вы действуете и в Сирии: внесли огромный вклад в разгром террористических группировок, освобождение сирийской земли от бандитов, если приходилось, принимали неравный бой, вызывали огонь на себя.

Уважаемые друзья!

В ходе боевой учебы всех частей и подразделений обязательно будет востребован ваш уникальный опыт. Уверен, что и вы будете постоянно поднимать планку, совершенствовать мастерство, оттачивать тактику специальных операций на земле, в воздухе и на море, успешно осваивать ту новейшую уникальную технику, которую выпускает сегодня наша промышленость, разрабатывают российские конструкторские бюро.

И если потребуется, выполните любую задачу, самый сложный боевой приказ, самый ответственный приказ, сделаете все невозможное – не только возможное, но и все невозможное, – нейтрализуете угрозу против России, откуда бы она ни исходила.

Убежден, что служба в рядах Сил специальных операций всегда будет целью для наших лучших бойцов и командиров и мечтой сегодняшних ребят – будущих защитников Отечества.

Еще раз поздравляю всех вас с праздником, желаю вам всегда возвращаться, и возвращаться с победой. Успехов, удачи и всего самого доброго вам и вашим близким!"