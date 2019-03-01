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01.03.2019
ЦАМТО

HAL продемонстрировала опытный образец БЛА вертолетного типа

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Логотип индийской корпорации Hindustan Aeronautics Limited (HAL) Фото с сайта http://www.hal-india.com/.

ЦАМТО, 28 февраля. Индийская компания Hindustan Aeronautics Limited (HAL) на прошедшей в Бангалоре выставке Aero India 2019 представила прототип в натуральную величину беспилотного летательного аппарата вертолетного типа.

Как сообщает Jane's Defence Weekly, БЛА, предназначенный для выполнения задач сбора информации, наблюдения и разведки, был разработан HAL совместно с институтом авиастроения ADE (Aeronautical Development Establishment) и Индийским технологическим институтом (IIT – Indian Institute of Technology) в Канпуре в соответствии с требованиями СВ и ВМС Индии.

Как заявлено, 200-кг БЛА оснащен двухлопастным несущим винтом и разработанным в стране бензиновым двигателем. Дальность полета – 200 км, продолжительность полета – 6 ч, практический потолок – 6000 м, максимальная скорость – 200 км/ч. Длина фюзеляжа БЛА – 4,2 м, ширина – 1,28 м, масса полезной нагрузки – 40 кг.

Этап создания эскизного проекта платформы был завершен в январе. В настоящее время ожидается оценка эскизного проекта (PDR). БЛА оснащен двигателем с цифровым управлением режимами работы (FADEC), сможет выполнять полеты в полностью автономном режиме, включая автоматический взлет и посадку и возможность возврата к месту старта при потере связи. В зоне прямой видимости БЛА сможет передавать данные и видеоизображение в реальном масштабе времени.

Аппарат также может использоваться для операций по оказанию гуманитарной помощи и оказанию помощи потерпевшим в стихийных бедствиях, наблюдения за прибрежными районами, обнаружения самодельных взрывных устройств и мин, а также сопровождения целей и целеуказания.

Платформа, которая также может применяться для радиоэлектронной разведки и радиоразведки, может комплектоваться различными полезными нагрузками, включая электрооптические/ИК камеры, РЛС с синтезированной апертурой, LIDAR-ом и гиперспектральной камерой для съемки.

Уменьшенный прототип платформы (весом 10 кг) был успешно испытан в декабре 2015 года, что позволило освоить важнейшие технологии, связанные с разработкой БЛА.

Если Министерство обороны Индии примет решение выделить средства для производства этого БЛА, у Вооруженных сил страны появится возможность организации взаимодействия БЛА и пилотируемой авиатехники MUM-T (Manned-Unmanned Teaming).

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Компании
DRDO
HAL
Проекты
БПЛА
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