Два эсминца типа "Лидер" построят в России к концу 2020-х годов

В России к концу 2020-х годов построят два эсминца проекта 23560 типа "Лидер" с атомной энергетической установкой. Каждый, по предварительным расчетам, будет стоить сто миллиардов рублей.

Как сообщил ТАСС собеседник в кораблестроительной отрасли, уже завершено эскизное проектирование новейшего корабля, ведутся научно-исследовательские работы и подготовка техпроекта. Через два года начнутся опытно-конструкторские работы, а потом и переход к строительству. Все эти этапы заложены в государственной программе вооружения на 2018-2027 годы.

И уже известны некоторые характеристики эсминца типа "Лидер". Длина корабля - до 230 метров, водоизмещение - 20 тысяч тонн. Корабль сможет нести более ста высокоточных ракет "Циркон", "Калибр" или "Оникс".

Кстати, в прошлом году заместитель главкома ВМФ России по вооружению Виктор Бурсук отмечал, что разработку технического проекта по новому кораблю планируют начать в 2019-2020 году, а завершить года через два. На создание нового боевого корабля предусмотрено и финансирование.

Светлана Цыганкова