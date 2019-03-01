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01.03.2019
Российская газета

Два эсминца типа "Лидер" построят в России к концу 2020-х годов

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Макет эсминца на выставке "Армия 2015"
Макет эсминца на выставке "Армия 2015".
Источник изображения: Artem Tkachenko/wikimedia.org

В России к концу 2020-х годов построят два эсминца проекта 23560 типа "Лидер" с атомной энергетической установкой. Каждый, по предварительным расчетам, будет стоить сто миллиардов рублей.

Как сообщил ТАСС собеседник в кораблестроительной отрасли, уже завершено эскизное проектирование новейшего корабля, ведутся научно-исследовательские работы и подготовка техпроекта. Через два года начнутся опытно-конструкторские работы, а потом и переход к строительству. Все эти этапы заложены в государственной программе вооружения на 2018-2027 годы.

И уже известны некоторые характеристики эсминца типа "Лидер". Длина корабля - до 230 метров, водоизмещение - 20 тысяч тонн. Корабль сможет нести более ста высокоточных ракет "Циркон", "Калибр" или "Оникс".

Кстати, в прошлом году заместитель главкома ВМФ России по вооружению Виктор Бурсук отмечал, что разработку технического проекта по новому кораблю планируют начать в 2019-2020 году, а завершить года через два. На создание нового боевого корабля предусмотрено и финансирование.


Светлана Цыганкова

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
П-800 Оникс
Циркон-С 3М22
Проекты
23560 Лидер
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