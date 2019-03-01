В Конгресс США внесён проект новых санкций против России

Новые санкции, рассматриваемые в Вашингтоне, могут затронуть как минимум 24 высокопоставленных российских офицеров и всю судостроительную промышленность России, сообщает РИА Новости.

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Внесенный в Конгресс законопроект называется "О защите американской безопасности от агрессии Кремля" (DASKA).

Новые ограничения предлагается сохранить до тех пор, пока госсекретарь США не уведомит Конгресс о том, что все арестованные российской стороной в Керченском проливе (25 ноября 2018 года) украинские моряки находятся на свободе.

Кроме того, госсекретарь должен дать оценку действиям России во время инцидента. И если он признает, что действия российских пограничников нарушили свободу судоходства, то санкции могут быть введены против всего судостроительного сектора РФ. Снять данные ограничения предлагается через три года, но только в том случае, если Москва в течение этого срока не нарушит правил свободы судоходства и даст обещание не делать этого в будущем.

Также, на рассмотрение конгрессменов внесена резолюция с призывом введения новых санкций против тех, кто причастен к убийству российского политика Бориса Немцова. Документ составлен к четвертой годовщине его гибели.

Авторы резолюции выступают с осуждением российских властей, которые, по их мнению, срыли обстоятельства громкого убийства. Документ предлагает также правительству США "во время любых контактов" с представителями РФ поднимать вопрос о гибели Немцова и подчеркивать необходимость привлечения к уголовной ответственности заказчиков преступления.

Помимо этого, парламентарии намерены поручить Госдепу и Нацразведке США подготовить доклад, который бы содержал более подробные обстоятельства Убийства.

Напомним, один из руководителей партии "Парнас" Борис Немцов был застрелен в центре Москвы в феврале 2015 года. Исполнители преступления были задержаны и осуждены к лишению свободы на разные сроки – от 11 до 20 лет.