Опрос: большинство американцев считают Россию "критической угрозой"
Более половины граждан США стали считать Россию врагом своей страны, приводит аналитическая компания Gallup итоги проведенного ею исследования.
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И без того негативный имидж России среди американцев только ухудшился за последний год, причем большинство из них (52%) впервые заявили, что военная мощь РФ представляет критическую угрозу жизненно важным интересам США, говорится в отчете.
В 2016 году такой точки зрения придерживались только 39% опрошенных, а в 2004-ом – лишь 18%.
Также, согласно исследованию, 73% американцев назвали Россию неблагоприятной страной.
Кроме того, по мнению респондентов, Россия в настоящее время является главным врагом Соединенных Штатов. Об этом заявили 32% опрошенных. На втором месте оказался Китай (21%) и на третьем – КНДР (14%).
В прошлом году Россию главным врагом назвали 19% респондентов. За КНДР тогда проголосовал 51% американцев.
По данным компании, с 2014 года положительные взгляды на Россию упали более чем на 30%. Главную роль в снижении рейтинга сыграли ситуация вокруг Украины и напряженность между США и РФ в связи с конфликтом в Сирии.
Исследователи констатируют, что негативное восприятие РФ в Соединенных Штатах достигло максимального значения.
Опрос проводился с 1 по 10 февраля. Время его проведения совпало с первым заявлением Дональда Трампа о выходе из Договора о РСМД.
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В России к США тоже любви не питают
90% россиян вообще по барабану как мы относимся к Америке и как Америка относится к нам. Их больше интересует как наше правительство относится к нам и как мы относимся к нашему правительству.
Согласно своим наблюдениям одним из частых тостов за столом стал "лишь бы не было войны" и это тостуют не за то, чтобы война не случилась с Америкой или Китаем, а за то, чтобы после таких изменений в стране не началась революция.
Так что Американская угроза для населения России, как минимум на 3-м месте, потому что на втором месте угроза не дотянуть до следующей заработной платы и не залезть в глухие долги или кредиты.