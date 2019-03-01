Военный политолог: в США заговорили об СНВ-3, оценив возможности России
Американский генерал заявил, что США неспособны сбить российские ракеты. США хотят сравняться с Россией по качеству вооружений, отметил в эфире радио Sputnik военный политолог Андрей Кошкин.
США будут неспособны противостоять российским ракетам, поэтому необходимо продлить договор СНВ-3 с Москвой, передает RT слова главы Стратегического командования Вооруженных сил США генерала Джона Хайтена.
По его мнению, наибольшую опасность представляют новейшие крылатые и гиперзвуковые ракеты, а также беспилотный подводный аппарат "Посейдон".
"Уже на протяжении десяти лет я обеспокоен этими вооружениями, которые в любой момент могут изменить направление движения, и у нас будут с ними проблемы. Я могу сказать, что сегодня способен защитить страну, но беспокоюсь за людей, которые в будущем будут занимать мой пост", - сказал Хайтен.
Рассказывая сенаторам об особенностях российских ракет, он заявил, что существующие американские системы вооружения могут их обнаружить, но потом они "исчезают и мы их не видим до момента удара".
Генерал призвал сенат увеличить расходы на модернизацию "ядерной триады", в которую входят стратегические бомбардировщики, ракетные системы наземного базирования и подводные лодки.
Американские специалисты оценили возможности России, отметил в эфире радио Sputnik военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин.
В прошлогоднем послании к Федеральному собранию президент России Владимир Путин впервые рассказал о новом подводном беспилотнике. Это аппарат, способный двигаться на большой глубине и на межконтинентальную дальность с высокой скоростью. Позже эта разработка получила название "Посейдон".
В 2010 году Россия и США подписали Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Согласно документу, число ядерных боезарядов сокращается до 1550 единиц, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков – до 700, развернутых и неразвернутых пусковых установок – до 800. Таких показателей стороны должны были достигнуть 5 февраля 2018 года. Срок действия самого договора истекает в 2021-м.
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