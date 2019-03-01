Перспективный авианосец должен нести сбалансированное авиакрыло - Крыловский центр

Москва. 28 февраля. ИНТЕРФАКС - Крыловский государственный научный центр (КГНЦ) исследовал различные варианты компоновки перспективного авианосца с разными составами вооружения и авиагруппы, а также разными типами главной энергетической установки, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель КГНЦ Валерий Половинкин.

"Это как раз тот вариант, когда КГНЦ участвует в обосновании сбалансированного парка летательных аппаратов, видов оружия перспективного авианосца, его тактико-технических элементов", - пояснил он.

"Конечно, только ВМФ задает требования к кораблям будущего, определяет их тактико-технические элементы. А мы говорим, как такие требования можно выполнить наилучшим образом, какие обводы корпуса должен иметь корабль, чтобы решить поставленные задачи с наибольшей эффективностью, например, путем уменьшения сопротивления движению корабля", - отметил В.Половинкин.

"Достигнутое снижение сопротивления обусловливает уменьшение потребной мощности пропульсивной установки, что позволяет, например, увеличить запас топлива, в первую очередь авиационного. А это - число самолето-вылетов", - подчеркнул он.

"Поэтому мы ставили перед собой две задачи. Первая - это создание крупного авианосца классического типа, с атомной энергетической установкой (АЭУ), но с оптимизированным корпусом. КГНЦ первым предложил такой вариант корабля, но со своими обводами корпуса, которые прошли модельные испытания. Их результат - сопротивление движению сократилось примерно на 20%. Отсюда можно либо увеличить запас мощности на 20%, либо увеличить на 20% запас топлива", - напомнил В.Половинкин.

"Второй корабль, который мы предложили, мы его назвали легким авианосцем, что вызвало вопросы как в прессе, так и среди военных. Речь идет о том, что это - корабль ограниченного водоизмещения, но он имел бы на борту сбалансированный парк летательных аппаратов", - отметил он.

"КГНЦ предложил свое, принципиально новое решение корпуса легкого авианосца - полукатамаранного или катамаранного типа - которое позволяет при ограниченном водоизмещении около 40 - 50 тысяч тонн иметь достаточно серьезный парк летательных аппаратов за счет увеличения площади палубы и других конструктивных решений", - сказал В.Половинкин.

"Демонстрация этого проекта на выставке "Армия - 2018" вызвала какой-то ажиотаж. Как будто КГНЦ не понимает, что авианосец должен быть авианосцем. И нас начали обвинять, что это за легкий авианосец, который не решает главных задач. Но главным и единственным оружием авианосца является парк летательных аппаратов. Он должен быть сбалансирован. Должны быть и разведывательные самолеты, и самолеты радиолокационного дозора, и штурмовая авиация, и истребительная авиация. Если ты имеешь возможность при ограниченном водоизмещении обеспечить базирование сбалансированного парка летательных аппаратов, то это решение имеет право на жизнь", - уверен он.

Полный текст интервью В.Половинкина будет опубликован на сайтах "Интерфакса" www.interfax.ru и "Интерфакса-АВН" www.militarynews.ru.