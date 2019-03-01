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01.03.2019
Известия.ru

Американский генерал заявил о неспособности США сбить российские ракеты

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Договор СНВ-3 о сокращении арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений с Москвой необходимо продлить, так как Вашингтон неспособен противостоять российским ракетам. Об этом заявил глава Стратегического командования вооруженных сил США генерал Джон Хайтен.

Наиболее опасны для Соединенных Штатов новейшие российские разработки — крылатые и гиперзвуковые ракеты, а также подводный аппарат "Посейдон", считает он. Ни одна из этих систем не подпадает под действие договора о контроле над вооружениями, заключенного в 2010 году. Срок действия документа истекает в 2021 году. Хайтен указал на необходимость продления договора СНВ до 2026 года и его распространения на новые российские системы вооружений.

Генерал признался, что обеспокоен этими вооружениями в течение десяти лет, сообщает в четверг, 28 февраля, RT. "Я могу сказать, что сегодня способен защитить страну, но беспокоюсь за людей, которые в будущем будут занимать мой пост", — добавил генерал.

Он также отметил, что американские системы вооружения могут обнаружить российские ракеты, но после обнаружения они "исчезают и незаметны до момента удара".

Кроме того, генерал Хайтен призвал сенат увеличить расходы на модернизацию американской "ядерной триады". Всего на эти цели потребуется $1 трлн.

22 декабря эксперт американского журнала The National Interest Уилл Флэнниган сравнил "Армату" с британским Challenger 2 и американским M1A2 Abrams, которые находятся на вооружении НАТО. Российская машина, по его словам, превосходит силы альянса по трем ключевым показателям: живучести, огневой мощи и мобильности.

 

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