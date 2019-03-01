Россия и Израиль по итогам визита Нетаньяху преодолели кризис

Израиль преодолел кризис в отношениях с Россией, вызванный инцидентом с самолётом-разведчиком Ил-20 ВКС РФ.

Об этом РИА Новости сообщил источник в израильском правительстве по итогам состоявшегося сегодня рабочего визита в Москву премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху.

Подробности достигнутых соглашений не раскрываются.

Как сообщалоcь, 27 февраля Владимир Путин принял в Кремле премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. В ходе беседы обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной сферах, актуальная международная и региональная проблематика, в частности ситуация в Сирии и палестино-израильское урегулирование.

Перед вылетом в российскую столицу Нетаньяху сообщил, что речь на переговорах с Путиным пойдёт главным образом о продолжающем беспокоить Израиль вопросе "укоренения" иранского военного присутствия в Сирии. Также, по его словам, будет затронута тема усиления координации российских и израильских сил в арабской республике, чтобы избежать возможных столкновений в сирийском небе и трагических инцидентов, как это случилось 17 сентября 2018 года.

Напомним, на израильском сайте "Мако" 17 декабря сообщалось, что Москва требует от правительства Израиля компенсацию за сбитый ровно три месяца назад сирийскими ПВО самолёт-разведчик Ил-20 ВКС РФ и гибель 15 российских военнослужащих, находившихся на борту воздушного судна. В публикации было сказано, что Россия требует материального возмещения, несмотря на то, что Израиль опровергает свою причастность к данному инциденту, предоставив подробный отчёт о случившемся поблизости от сирийского побережья.