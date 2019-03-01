Названы сроки создания российских атомных эсминцев типа "Лидер"

В течение ближайших десяти лет Россия намерена построить два атомных эсминца типа "Лидер".

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник. Отмечается, что опытно-конструкторские работы по эсминцу должны начаться в 2021 году. На постройку одного корабля уйдет примерно семь лет, общая стоимость его создания составит порядка 100 млрд рублей.

Ранее американское издания Military Watch отметило, что новейший российский эсминец "Лидер" проекта 23560 обещает стать "самым серьезно вооруженным военным кораблем в мире".

Сообщалось, что эсминец могут вооружить модифицированной версией ЗРК С-500 "Прометей", ЗРПК "Панцирь-С1", ЗРК "Полимент-Редут" и ЗРК С-350 "Витязь", модифицированными с учетом особенностей флота.