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01.03.2019
Военно-промышленный курьер

Шесть спутников OneWeb успешно выведены в космос

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Источник изображения: vpk-news.ru

Вывод в космос шести первых спутников OneWeb-pilot с космодрома Гвианского космического центра (ГКЦ) прошёл успешно.

Как сообщает пресс-служба "Роскосмоса", запуск космических аппаратов осуществили специалисты "Главкосмоса" в рамках контракта с компанией Arianespace и в тесной кооперации с российскими предприятиями РКЦ "Прогресс", НПО Лавочкина и ФГУП "ЦЭНКИ". Для этого использовалась ракета-носитель "Союз-СТ-Б" с разгонным блоком "Фрегат-М".

Низкоорбитальные спутники британской группировки OneWeb предназначены для создания на Земле доступа к интернету напрямую через спутниковую связь. С этой целью орбитальная группировка создаст 18 плоскостей по 36 аппаратов в каждой. Запуски также планируется осуществлять с космодромов "Восточный", Байконур и ГКЦ.

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Страны
Великобритания
Гвиана
Россия
Продукция
Фрегат РБ
Компании
Arianespace
НПО Лавочкина
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