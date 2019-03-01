Шесть спутников OneWeb успешно выведены в космос

Вывод в космос шести первых спутников OneWeb-pilot с космодрома Гвианского космического центра (ГКЦ) прошёл успешно.

Как сообщает пресс-служба "Роскосмоса", запуск космических аппаратов осуществили специалисты "Главкосмоса" в рамках контракта с компанией Arianespace и в тесной кооперации с российскими предприятиями РКЦ "Прогресс", НПО Лавочкина и ФГУП "ЦЭНКИ". Для этого использовалась ракета-носитель "Союз-СТ-Б" с разгонным блоком "Фрегат-М".

Низкоорбитальные спутники британской группировки OneWeb предназначены для создания на Земле доступа к интернету напрямую через спутниковую связь. С этой целью орбитальная группировка создаст 18 плоскостей по 36 аппаратов в каждой. Запуски также планируется осуществлять с космодромов "Восточный", Байконур и ГКЦ.