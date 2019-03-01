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01.03.2019
Военное обозрение

Индия двинула в Кашмир танки Т-72, Пакистан отвечает "Аль-Халидом" и Т-80УД

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Танк Т-80УД
Танк Т-80УД ВС Пакистана с поднятой крышей над двигателем.
Источник изображения: www.vestnik-rm.ru

Судя по свежим сводкам с индо-пакистанской границы, конфликт между двумя державами с ядерным статусом далёк от разрешения.

После воздушных боёв, которые состоялись между ВВС двух стран накануне, проявили себя взаимные обстрелы уже на земле. Так, стало известно что пакистанская армия открыла огонь у приграничной полосы в Кашмире. Индийские войска ответили своим огнём. О том, какое именно оружие использовалось, а также о том, есть ли погибшие и раненые в ходе этой приграничной перестрелки, не сообщается.

На этом фоне стало известно о переброске Исламабадом и Нью-Дели танков к границе – в район разгоревшегося конфликта.

По последним данным, Индия перебрасывает в Джамму и Кашмир танки Т-72М1. В индийском варианте их именуют "Аджея". Переброска идёт по железной дороге. Помимо нескольких десятков танков в зону конфликта на железнодорожных платформах доставили несколько армейских грузовиков.

Автор ролика утверждает, что видео снято буквально на днях:

В то же время свои танки к границе стягивают и пакистанцы. На информационном канале

Gur Khan attacks! заявлено о переброске к границе танков Т-80УД (украинского производства), "Al-Khalid" и другой бронетехники, включая БРЭМ М88, "Type 85-IIAP" (производства КНР). Для справки: к началу 2000-х Украина поставила ВС Пакистана 320 танков Т-80УД.

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Страны
Индия
Пакистан
Украина
Продукция
МБТ-2000
Т-72
Т-80
Т-80У
Проекты
Ядерный щит
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