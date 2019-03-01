В Германии заявили о провале госпереворота в Венесуэле

Призыв лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо к международному сообществу о помощи является свидетельством его беспомощности, пишет Frankfurter Allgemeine.

Источник изображения: Twitter.com/Jguaido

Газета отмечает, что официальное заявление Гуйадо о том, что оппозиция рассматривает все методы, "ради освобождения родины", говорит лишь о слабости оппозиционного блока. И эта слабость может быть использована действующим президентом Николасом Мадуро как доказательство того, что его оппонент хочет бросить республику вместе с людьми и богатыми ресурсами "на алтарь североамериканского империализма".

Издание напоминает, что еще месяц назад Гуайдо проводил многотысячные демонстрации, занимался организацией кампании международной помощи и собирался дать большой концерт для воодушевления сторонников.

Однако его намерения провалились: Мадуро продолжает контролировать армию, подавляющая часть американской гумпомощи так и не попала в страну,

констатирует автор.

Вместе с тем оппозиция не собирается сдаваться – ей придает уверенность всесторонняя поддержка Вашингтона. В частности, госсекретарь Помпео пригрозил неприятностями тем, будет препятствовать "демократическим преобразованиям" в Венесуэле.

Так что ситуация может развиваться каким угодно образом. Ясности нет даже в том, сумеет ли Гуайдо вернуться в Каракас после своего выступления в Колумбии, заключает газета.

Между тем постпредство РФ распространило в ООН свой проект резолюции по Венесуэле, в котором предлагает отстаивать суверенитет республики и решать возникшие проблемы через "механизм Монтевидео".

Внесенный ране в СБ ООН американский проект предлагает организацию новых выборов президента Венесуэлы.

Голосование по обоим проектам может пройти в Совбезе ООН в четверг вечером.