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01.03.2019
Интерфакс-АВН

Премьер Армении на встрече с президентом Азербайджана намерен обсудить формат переговоров по Карабаху

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Никол Пашинян
Никол Пашинян в кабине многофункционального российского истребителя Су-30СМ.
Источник изображения: Facebook

Ереван. 28 февраля. ИНТЕРФАКС - Армения будет добиваться участия непризнанной Нагорно-Карабахской республики в переговорном процессе по карабахскому урегулированию, главной темой на переговорах с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым станет обсуждение переговорного формата, завил глава армянского правительства Никол Пашинян.

"Одна из приоритетных задач нашего правительства в переговорном процессе - повышение субъектности Карабаха. Должны встретиться с президентом Азербайджана. Это будет встреча без повестки, но ее главным направлением станет обсуждение переговорного формата", - приводит слова Н.Пашиняна армянский новостной сайт Tert.am.

"Пока не достигли согласия вокруг формата, контакты нельзя считать официальными переговорами. Мы должны сделать все, чтобы Карабах получил новый уровень субъектности в переговорном процессе", - заявил премьер-министр Армении.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Азербайджан
Армения
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