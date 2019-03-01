Премьер Армении на встрече с президентом Азербайджана намерен обсудить формат переговоров по Карабаху

Ереван. 28 февраля. ИНТЕРФАКС - Армения будет добиваться участия непризнанной Нагорно-Карабахской республики в переговорном процессе по карабахскому урегулированию, главной темой на переговорах с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым станет обсуждение переговорного формата, завил глава армянского правительства Никол Пашинян.

"Одна из приоритетных задач нашего правительства в переговорном процессе - повышение субъектности Карабаха. Должны встретиться с президентом Азербайджана. Это будет встреча без повестки, но ее главным направлением станет обсуждение переговорного формата", - приводит слова Н.Пашиняна армянский новостной сайт Tert.am.

"Пока не достигли согласия вокруг формата, контакты нельзя считать официальными переговорами. Мы должны сделать все, чтобы Карабах получил новый уровень субъектности в переговорном процессе", - заявил премьер-министр Армении.