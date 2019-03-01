Россия построит два эсминца "Лидер" к концу 2020-х годов

Россия планирует построить два эсминца с атомной энергоустановкой проекта 23560 типа "Лидер" к концу 2020–х годов. К настоящему времени завершили эскизное проектирование корабля, ведется подготовка проекта.

Источник в кораблестроительной отрасли 28 февраля рассказал ТАСС, что, согласно госпрограмме вооружения на 2018–2027 годы, конструкторские работы по эсминцу должны начаться в 2021 году. "На постройку одного корабля уйдут, по предварительным оценкам, семь лет", — отмечает он.

На воду к концу 2020-х планируется спустить два эсминца — головной и первый серийный корабли. Предварительная стоимость каждого корабля составит 100 млрд рублей.

Корабль длиной 230 м и водоизмещением 20 тыс. т. сможет нести более 100 высокоточных ракет "Циркон", "Оникс" или "Калибр".

22 февраля стало известно, что в Санкт-Петербурге судостроительный завод "Северная верфь" в 2021 году планирует спустить на воду корвет "Дерзкий". Сформированы второй и третий блоки корпуса, продолжается формирование секций первого блока.