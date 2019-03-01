Оборудование аппарата "Луна-Глоб" снимет панораму спутника Земли в HDR

Съемка будет проходить со скоростью менее 24 кадров в секунду

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. На космический аппарат "Луна-Глоб" (название КА "Луна-25") установят камеры, которые запечатлеют панораму естественного спутника Земли и видео посадки. Об этом сообщил ТАСС заведующий отделом оптико-физических исследований Института космических исследований (ИКИ) РАН (где занимаются разработкой системы - прим. ТАСС) Роман Бессонов.

По его словам, для "Луны-25" создается система технического зрения (СТС-Л). "Она состоит из восьми камер и блока сбора данных. Четыре камеры - обзорные, позволят снять панораму вокруг, видео посадки", - сообщил ученый. Бессонов добавил, что съемка будет проходить со скоростью менее 24 кадров в секунду, потому что есть ограничения в канале передачи данных на Землю. Лунный день будет снят в формате HDR.

В составе СТС-Л на космический аппарат установят две пары стереокамер. Одна из них будет помогать манипулятору, который должен взять грунт, осуществлять наводку и снимать на видео этот момент. Вторая [пара камер] должна запечатлеть момент посадки. "Изображение потом будут использовать для отработки технологии посадки", - отметил Бессонов.

Сейчас камеры уже изготовлены, их поставка в НПО им. Лавочкина (изготовитель аппарата "Луна-25") предварительно запланирована на конец 2019 года.

Единственная проблема, с которой может столкнуться космический аппарат - передача HDR-изображения. "Мы должны передать около десятка гигабайт - весь лунный день. Для радиоканала это много. Там сделаны режимы превью, сжатия, сейчас тоже идет разработка наземного комплекса управления для научной аппаратуры", - пояснил заведующий отделом оптико-физических исследований ИКИ РАН.

Цель проекта "Луна-25" - запуск автоматического зонда для исследований в районе южного полюса Луны. Планируется, что модуль будет посажен недалеко от кратера Богуславского. Ранее гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что Академия наук считает 2021 год оптимальным временем для осуществления проекта. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook в сентябре 2018 года.